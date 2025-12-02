貿協15日將舉辦論壇 黃志芳：穩定幣有「快省穩」三大好處

外貿協會將在本月15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來」論壇，貿協今日提前暖身，董事長黃志芳指出，穩定幣的支付既快又省又相對穩定，但前提是建立合乎法遵，法規，風險可控且會計與稅務能完整處理，尤其業者最擔心不是關稅而是匯率，穩定幣可以發揮避免匯率波動的作用。

對於使用穩定幣的產業，黃志芳指出，從事國際貿易的廠商會最先面臨海外客戶的支付穩定幣需求，另外包括用跨境收付款的高科技產業，結算速度、成本，以及資金周轉的壓力，都是對方希望使用穩定幣的考量，倘若付款速度是即時的，周轉金就可不用準備這麼多，壓力即可下降。

而對於新興市場匯率波動大，穩定幣也會對廠商交易發揮較穩定的作用，等於雙方直接用美元作交易，也直接跳過其本幣的匯率波動。

黃志芳認為，從業者的角度，就必須了解其法規面，會計面，及稅務面，還有風險面，這也是貿協舉辦座談會目的。論壇聚焦四大主題，包括了亞洲監與市場最新發展、國際法治與財會、銀行與新技術的分工、企業應用實務分享等四大主題。目前已有300多人報名，80%為企業，20%為金融業，其中，日本加密資產協會的專務理事幸政司也會發表專題演講，包括金融、科技製造業，電商都來參加，機械，食品、金融、電商，並有4家大型民營金控業者，而在傳產也都是具有代表性的大型龍頭業者。

但他強調，這個論壇並非鼓勵企業使用穩定幣，貿協的角色是中性的，論壇目的於提供第一手資訊，以讓企業作最好的判斷。金管會副主委莊琇媛也將開場致詞。

黃志芳認為，任何貨幣的使用都有其風險，傳統支付方式亦有其風險，因此，全球很多大企業都考慮發行穩定幣。貿協已成為市場情報中心，收集各國重要的經貿政策來提供分析，也會是未來研究的重要議題。

黃志芳表示，現在國內已有超過5%、海外有超過8%的台商在用穩定幣來支付，傳統的交易時間拖長，手續費甚至會高達5%，但穩定幣手續費會降得很低，而且幾秒之內就完成交易，時間更快，且成本更低。而且匯率波動較高的市場，使用穩定幣會降低匯率不確定性和對沖的壓力。

黃志芳也指出，企業金流上，由於穩定幣與美元是1比1的對應，且要有短期美債及存款來支撐，包括北美零售商及亞洲電商平台都有使用，另外，加密技術速度快，同時因為1比1的對應，也得到傳統金融的信任，不像比特幣波動這麼大讓傳統金融機構不敢信任，也突顯穩定幣主要用在交易，而非投機，且跨境支付，亦有快、省、穩的特性，在匯率波動時有更大幫助。

黃志芳表示，論壇的主題，包括亞洲監管與市場的最新發展，邀請日本JCBA，韓國KORFN、新加坡CIRCLE（也是全球第二大穩定幣發行公司）與VISA（全世界最大的支付平台）代表來解析穩定幣落地及監理實務。若未來支付系統主流趨勢為穩定幣，對VISA也是重大挑戰，VISA也會積極與穩定幣掛鉤。