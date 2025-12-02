台灣協作聯隊集結科技、產業與外交 林佳龍：讓世界看見台灣的價值

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

外交部長林佳龍1日於社群媒體發文表示，日前出席國經協會會員大會，回顧過去一年多來推動「經濟外交」與「榮邦計畫」的成果，他並向國經協會理事長呂桔誠、所有給予外交部支持的公協會、企業家們表達最誠摯的感謝，感謝協助推動外交政策的夥伴們共同組成台灣外交的「Team of Teams」協作聯隊，讓世界看見台灣的價值。

林佳龍指出，面對全球政治與經濟逐漸匯流的挑戰，總統賴清德提出「立足台灣、布局全球、加強美國、行銷全世界」的經貿布局藍圖，在全球供應鏈重組及各國積極推動「再工業化」的背景下，台灣憑藉卓越的科技力與製造力，將有機會打開與各國合作的門戶，拓展外交空間。

林佳龍表示，外交部的策略是先與目標國家建立政府對政府（G to G）夥伴關係，在當地構建制度與生態系，並提供企業投資所需的資金、技術與人才；接著，透過「以大帶小、公私協力、軟硬兼施、內外循環」的方式，帶動整體供應鏈海外布局，避免企業單打獨鬥，同時降低投資風險。

林佳龍說，基於上述理念，他於今年初宣示打造「Team of Teams」協作聯隊，透過各公協會串聯企業，協調產業與政府步伐，讓台灣企業以更穩健的方式走向全球市場。此構想獲得全國工總、電電公會、台商總會、大肚山產業創新基金會、全國創新創業總會、SEMI國際半導體產業協會、台灣智庫等公協會大力支持；同時，外交部國合會、國經協會，以及經濟部所屬工研院與外貿協會的參與，使「新國際雁行聯合艦隊」逐步成形。

林佳龍指出，一年多來，外交部依各目標國家需求籌組專屬「聯合艦隊」，已陸續赴帛琉、史瓦帝尼、巴拉圭等友邦，以及美國德州、菲律賓、波蘭及中東歐等理念相近國家，深化雙邊合作，成果十分豐碩。

「台灣外交處境雖然艱辛，但民間經濟力量無窮。」林佳龍強調，經過一年多的實際操練，他更確信台灣是全球不可或缺的夥伴。林佳龍再次感謝所有公協會與企業家，對外交部的支持，為台灣開創更寬廣的國際空間，也讓世界看見台灣的價值。

