助廠商布局海外 經濟部推升級拓銷方案 估創造40億元商機

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部推出全新升級「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案。圖為經濟部貿易署長劉威廉。記者林海／攝影
經濟部推出全新升級「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案。圖為經濟部貿易署長劉威廉。記者林海／攝影

面對美國關稅調整、全球供應鏈重組，經濟部推出全新升級「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，投入近百億元協助台灣企業更快找到買主、更有效進入目標市場，把台灣產品行銷到全世界。

經濟部貿易署長劉威廉表示，此次百億拓銷方案重點，是把產業最需要的資源整合到位，參展補助全面加碼，旗艦台灣館在重點市場盛大亮相，買主直達讓外國買主來台灣看廠、加速下單，同時導入AI行銷提升觸擊率。

劉威廉也說，今年4月起就啟動拜會行程，洽詢超過千家業者，廠商反映，由於國際運費增加、攤位費也增加，只能放棄參展，也失去國際上曝光機會，因此政府也增加補助，並放寬補助項目。補助金額增加3倍，項目除了場地租金外，布置費、文宣廣告、印刷、展品運費與口譯費等也包含在內。

劉威廉表示，此次首次推出買主直達措施，讓企業能直接把海外買主請到台灣來訪廠、洽談、測試產品，並提供機票與住宿優惠，縮短買主下單時間，同時，也加碼在國際指標性大展打造台灣旗艦館，在美國、歐洲、日本等重點市場推出更具規模與主題性的台灣形象館，讓外商一站式看到台灣產業影響力。

劉威廉也說，經濟部與外貿協會已經在捷克、日本、美國貿易投資中心，鏈結當地政府與公協會資源，提供台灣企業當地法規、稅務與陪伴踩點等服務，讓海外布局更省時省力。

劉威廉表示，昨日已經公告新措施，現在就可以接受業者申請，希望明年1月1日實施，預計能服務4萬家次企業，創造超過40億元商機。

威廉 市場 美國

