快訊

12歲前擁有智慧手機恐傷兒少身心 美研究指與憂鬱肥胖相關

POCO F8 Ultra開箱！驚豔Bose低音砲 實測拍峇里島日出、捕捉猴群看透猴生

來台首日進警局！馬籍遊客拍照被當「檢舉達人」 寧夏夜市上演全武行

勞動部APEC工作坊 談AI職場透明度、勞工福祉

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞動部11月26日舉辦APEC「推動以人為中心的AI職場：透明度與勞工福祉」工作坊，邀請國內外勞雇組織代表及專家學者，共同就推動AI職場時，存在的隱私權風險趨勢及因應措施，進行最佳範例與經驗分享。

與會者包括韓國、日本、泰國及菲律賓等經濟體之政府代表；國際工會聯盟(以下簡稱ITUC)、全球產業聯盟(以下簡稱IndustriALL)、WCC-group、中華民國全國總工會、全國產業總工會、中華民國全國工業總會及台灣人工智慧協會等。

勞動部政次李健鴻於開幕式表示，本次工作坊連結本年第七屆APEC人力資源發展部長會議主題，提供APEC成員分享政策經驗與實務作法的平台。

李健鴻說，勞動部未來將持續透過國際合作推動人本、包容且具韌性的勞動市場與社會保障制度，使AI與數位轉型帶來的效率提升，得以轉化為全體勞工皆可共享的就業機會與更優質的工作條件。

外交部國際組織司長孫儉元致詞表示，在本年APEC經濟領袖會議上，我國領袖代表已再次重申，台灣願與各APEC經濟體攜手合作，推動以人為本並重視透明、問責與倫理的負責任AI治理架構，透過區域合作，確保數位轉型與AI發展的成果。

駐台北韓國代表部高尚郁代理代表表示，APEC以「連結」（Connect）、「創新」（Innovate）與「繁榮」（Prosper）三大支柱，期望縮小區域在AI發展上的差距並促進創新，同時藉由本次論壇強化在「勞動領域透明性與勞工福祉」等關鍵議題上的交流與對話，創造更多具體合作契機。

人力資源發展工作小組能力建構分組協調人Ms. Carmela I. Torres於預錄致詞時表示，勞動部此次舉辦工作坊，不僅是各經濟體就AI在職場運用所帶來之機會與風險進行對話的重要平台，更具體回應人力部長會議所提出「以人為本」的政策方向。

在工作坊主題一邀請ITUC數位化專家Mr. Six Silberman、國立陽明交通大學科技法律學院邱羽凡副教授及東吳大學法學院王煦棋教授，就AI技術在職場應用所涉及的透明治理、勞工隱私保障與勞動條件提升等議題分享國際趨勢與研究觀點。

主題二則由勞動部綜合規劃司林永裕專門委員、韓國僱用勞動部副組長Ms. Choi Ejini、日本厚生勞動省大臣官房國際課國際政策企劃副參事Mr. YOSHIDA Akiro、菲律賓勞工及就業部勞動條件局主任Mr. Atty. Alvin B. Curada泰國勞工部技能發展署規劃與政策處處長Mr. Chartchai Tiamsanit，分享各經濟體協助勞工提升技能、維護就業穩定及強化社會安全網的具體作法與經驗。

在座談討論時，由中國文化大學勞動暨人力資源學系潘世偉教授主持，並與中華民國全國工業總會劉又銘資深專員、IndusriaALL東南亞區秘書長Mr. Ramon Certeza、全國產業總工會戴國榮理事長、中華民國全國總工會張惟皓副理事長及台灣人工智慧協會監事兼法律顧問張凱鑫博士，以利害關係人之觀點，就確保勞工資料隱私與演算法決策公正性提出觀點，並提出具體建議及展望。

AI 勞動部 APEC

延伸閱讀

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

無薪假觸底反彈？ 勞動部公布減班休息最新統計 3家超過150人皆因關稅

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實： 確有霸凌申訴 也已做相關處置

管中閔曝蕭萬長昔參加APEC與陸方互動「不怒而威」往事 向賴政府喊話

相關新聞

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國...

11月PMI續升 製造業景氣回穩

中經院昨天發布十一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），攀升一點一至五十一點四，連續兩個月超過五十的榮枯線，呈現擴張，不過，...

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

經濟部長龔明鑫昨天與工商團體公協會交流，工商協進會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，...

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3...

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。