勞動部APEC工作坊 談AI職場透明度、勞工福祉

勞動部11月26日舉辦APEC「推動以人為中心的AI職場：透明度與勞工福祉」工作坊，邀請國內外勞雇組織代表及專家學者，共同就推動AI職場時，存在的隱私權風險趨勢及因應措施，進行最佳範例與經驗分享。

與會者包括韓國、日本、泰國及菲律賓等經濟體之政府代表；國際工會聯盟(以下簡稱ITUC)、全球產業聯盟(以下簡稱IndustriALL)、WCC-group、中華民國全國總工會、全國產業總工會、中華民國全國工業總會及台灣人工智慧協會等。

勞動部政次李健鴻於開幕式表示，本次工作坊連結本年第七屆APEC人力資源發展部長會議主題，提供APEC成員分享政策經驗與實務作法的平台。

李健鴻說，勞動部未來將持續透過國際合作推動人本、包容且具韌性的勞動市場與社會保障制度，使AI與數位轉型帶來的效率提升，得以轉化為全體勞工皆可共享的就業機會與更優質的工作條件。

外交部國際組織司長孫儉元致詞表示，在本年APEC經濟領袖會議上，我國領袖代表已再次重申，台灣願與各APEC經濟體攜手合作，推動以人為本並重視透明、問責與倫理的負責任AI治理架構，透過區域合作，確保數位轉型與AI發展的成果。

駐台北韓國代表部高尚郁代理代表表示，APEC以「連結」（Connect）、「創新」（Innovate）與「繁榮」（Prosper）三大支柱，期望縮小區域在AI發展上的差距並促進創新，同時藉由本次論壇強化在「勞動領域透明性與勞工福祉」等關鍵議題上的交流與對話，創造更多具體合作契機。

人力資源發展工作小組能力建構分組協調人Ms. Carmela I. Torres於預錄致詞時表示，勞動部此次舉辦工作坊，不僅是各經濟體就AI在職場運用所帶來之機會與風險進行對話的重要平台，更具體回應人力部長會議所提出「以人為本」的政策方向。

在工作坊主題一邀請ITUC數位化專家Mr. Six Silberman、國立陽明交通大學科技法律學院邱羽凡副教授及東吳大學法學院王煦棋教授，就AI技術在職場應用所涉及的透明治理、勞工隱私保障與勞動條件提升等議題分享國際趨勢與研究觀點。

主題二則由勞動部綜合規劃司林永裕專門委員、韓國僱用勞動部副組長Ms. Choi Ejini、日本厚生勞動省大臣官房國際課國際政策企劃副參事Mr. YOSHIDA Akiro、菲律賓勞工及就業部勞動條件局主任Mr. Atty. Alvin B. Curada泰國勞工部技能發展署規劃與政策處處長Mr. Chartchai Tiamsanit，分享各經濟體協助勞工提升技能、維護就業穩定及強化社會安全網的具體作法與經驗。

在座談討論時，由中國文化大學勞動暨人力資源學系潘世偉教授主持，並與中華民國全國工業總會劉又銘資深專員、IndusriaALL東南亞區秘書長Mr. Ramon Certeza、全國產業總工會戴國榮理事長、中華民國全國總工會張惟皓副理事長及台灣人工智慧協會監事兼法律顧問張凱鑫博士，以利害關係人之觀點，就確保勞工資料隱私與演算法決策公正性提出觀點，並提出具體建議及展望。