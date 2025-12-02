松機指設備無故障 台電：熔絲熔斷屬用戶端因素

昨天下午松山機場、中山區部分用戶停電，台電指松機內部設備異常所致，但松機表示其設備無故障。台電進一步說明，經查當時台電並無設備異常，台電人員赴現場發現松山機場經常及備用熔絲各斷一相，熔絲熔斷屬用戶端因素。

針對這起停電事故，台電昨天傍晚表示，下午1時36分因松山機場內部設備異常引發饋線跳脫，導致機場、中山區部分用戶共4698戶停電。

不過，松山機場指其內部設備沒問題，台電進一步解釋，經查當時台電並無設備異常，經台電人員到達現場發現松山機場經常及備用熔絲各斷一相。熔絲是台電與用戶責任分界點，熔絲熔斷屬用戶端因素，台電人員協助更換熔絲並切離用戶內設備開關後已送電成功。

台電指出，後續松山機場電氣負責人表示懷疑是內線設備電纜異常，台電也表達若機場需要，可再派員協助檢查內線設備，以了解事故原因。