快訊

美日聯手中國必輸？24次「台灣有事」兵推 陸僅2情境取勝

天道盟「寶勝」義子復仇 涉伏擊挑斷「黑狗」腳筋…2人殺人未遂送辦

超誇張！行駛國5邊開車、邊互丟水球 網友：上演瑪利歐賽車？

松機指設備無故障 台電：熔絲熔斷屬用戶端因素

中央社／ 台北2日電

昨天下午松山機場、中山區部分用戶停電台電指松機內部設備異常所致，但松機表示其設備無故障。台電進一步說明，經查當時台電並無設備異常，台電人員赴現場發現松山機場經常及備用熔絲各斷一相，熔絲熔斷屬用戶端因素。

針對這起停電事故，台電昨天傍晚表示，下午1時36分因松山機場內部設備異常引發饋線跳脫，導致機場、中山區部分用戶共4698戶停電。

不過，松山機場指其內部設備沒問題，台電進一步解釋，經查當時台電並無設備異常，經台電人員到達現場發現松山機場經常及備用熔絲各斷一相。熔絲是台電與用戶責任分界點，熔絲熔斷屬用戶端因素，台電人員協助更換熔絲並切離用戶內設備開關後已送電成功。

台電指出，後續松山機場電氣負責人表示懷疑是內線設備電纜異常，台電也表達若機場需要，可再派員協助檢查內線設備，以了解事故原因。

松山機場 台電 停電

延伸閱讀

玖鼎11月業績月增勁揚四倍 第4季將攀高

松山機場停電中山區有4698戶受影響 台電待查原因

影／松山機場無預警停電 台電表示連結饋線跳脫所致

松山機場國際線發生跳電 民航局回應了

相關新聞

貿協15日將舉辦論壇 黃志芳：穩定幣有「快省穩」三大好處

外貿協會將在本月15日舉辦「穩定幣與國際貿易未來」論壇，貿協今日提前暖身，董事長黃志芳指出，穩定幣的支付既快又省又相對穩...

助廠商布局海外 經濟部推升級拓銷方案 估創造40億元商機

面對美國關稅調整、全球供應鏈重組，經濟部推出全新升級「協助企業開拓多元市場、爭取海外訂單」拓銷方案，投入近百億元協助台灣...

高市早苗政策路線影響日圓 明年匯率會迎來大變？

在三個多月前，市場還預期年底能看到日圓匯價來到145圓兌1美元的價位，但不料高市早苗接任首相後，在她奉行「安倍三箭」，主張寬鬆貨幣政策之下，日圓匯率一反先前的預期，甚至一度貶破160圓兌1美元，明年日圓匯率走勢會是如何？

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。