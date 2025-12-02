快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

黃金籌碼到 00635U今起開放新額度申購

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

黃金資產在2025年大放異彩，連結標普高盛黃金ER指數的期元大S&P黃金（00635U）今年以來市價上漲超過五成，來到52.57%，亮眼的表現也吸引買盤關注，期元大S&P黃金追加募集已經陸續獲得主管機關核准，新額度將於2日起開放申購。

法人指出，隨著降息、產業面需求強勁，貴金屬展望持續樂觀，受惠聯準會本周可能再度降息的激勵，以及白銀在工業需求強勁雙重推升下，市場對於明年黃金、白銀展望持續樂觀，建議投資人逢低可適度配置貴金屬。

根據元大投信公告，期元大S&P黃金的首次核准募集金額最高為50億元新臺幣、第一次追加募集金額最高為200億元新臺幣，合計首次募集及第一次追加募集的總募集金額最高為250億元新臺幣；至於核准發行受益權單位數方面，首次核准發行受益權單位數最高為2.5億個單位、第一次追加發行受益權單位數最高為10億個單位，合計首次發行及第一次追加發行的淨發行受益權單位總數最高為12.5億個單位數。

黃金在2025年間頻頻創新高，法人認為，下一波動能來自於全球三大新常態，提供黃金供需結構性改變：第一，地緣風險常態化，目前全球有多個區域正面臨地緣政治的衝突，再加上川普就任美國總統後，提出包含關稅在內的多個法案及政策，加劇全球地緣政治的動盪；第二，寬鬆政策常態化，聯準會2025年9、11月連續兩次會期降息，預計到明年底還有降息空間，且將於12月停止縮表，美國貨幣政策已從緊縮邁向寬鬆時代；第三，央行投資常態化，各國政府因地緣政治風險，加上美國債務日益提高，各國央行持續棄債轉金，再加上部分國家去美元化需求，央行購金已成顯學。

地緣政治風險 元大投信 降息

延伸閱讀

不同於黃金白銀…白金價格今年大漲近80% 可能是因為這原因

期貨商論壇／黃金期 靈活布局

Fed降息預期升高 美股基金買氣持續升溫 績效全面走強

金價銀價同步上漲 貴金屬商品漲幅耀眼

相關新聞

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國...

11月PMI續升 製造業景氣回穩

中經院昨天發布十一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），攀升一點一至五十一點四，連續兩個月超過五十的榮枯線，呈現擴張，不過，...

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

經濟部長龔明鑫昨天與工商團體公協會交流，工商協進會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，...

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3...

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。