黃金籌碼到 00635U今起開放新額度申購

黃金資產在2025年大放異彩，連結標普高盛黃金ER指數的期元大S&P黃金（00635U）今年以來市價上漲超過五成，來到52.57%，亮眼的表現也吸引買盤關注，期元大S&P黃金追加募集已經陸續獲得主管機關核准，新額度將於2日起開放申購。

法人指出，隨著降息、產業面需求強勁，貴金屬展望持續樂觀，受惠聯準會本周可能再度降息的激勵，以及白銀在工業需求強勁雙重推升下，市場對於明年黃金、白銀展望持續樂觀，建議投資人逢低可適度配置貴金屬。

根據元大投信公告，期元大S&P黃金的首次核准募集金額最高為50億元新臺幣、第一次追加募集金額最高為200億元新臺幣，合計首次募集及第一次追加募集的總募集金額最高為250億元新臺幣；至於核准發行受益權單位數方面，首次核准發行受益權單位數最高為2.5億個單位、第一次追加發行受益權單位數最高為10億個單位，合計首次發行及第一次追加發行的淨發行受益權單位總數最高為12.5億個單位數。

黃金在2025年間頻頻創新高，法人認為，下一波動能來自於全球三大新常態，提供黃金供需結構性改變：第一，地緣風險常態化，目前全球有多個區域正面臨地緣政治的衝突，再加上川普就任美國總統後，提出包含關稅在內的多個法案及政策，加劇全球地緣政治的動盪；第二，寬鬆政策常態化，聯準會2025年9、11月連續兩次會期降息，預計到明年底還有降息空間，且將於12月停止縮表，美國貨幣政策已從緊縮邁向寬鬆時代；第三，央行投資常態化，各國政府因地緣政治風險，加上美國債務日益提高，各國央行持續棄債轉金，再加上部分國家去美元化需求，央行購金已成顯學。