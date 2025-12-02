受美關稅影響 無薪假又變多 上月底增697人

勞動部昨公布最新減班休息（無薪假）統計，實施無薪假事業單位計四五六家，實施人數九一五三人。比起上一期增加廿一家，人數增加六九七人。主要增加原因，是有三家通報無薪假企業規模較大，三家皆超過一五○人，分別是機械設備製造業、金屬製品製造業、民生工業，通報無薪假理由皆是受美國關稅影響、訂單減少所致。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅表示，此次通報無薪假的四五六家企業中，製造業仍是大宗，共計有三七六家、八六一九人，占了九成四。其中以金屬機電業占最多，占了三百家、六四○四人。

無薪假人數在十一月初下降，但中旬又增加，這次增幅更明顯。黃琦雅表示，此次無薪假人數和家數都增加的主因，是因為三家通報無薪假企業的員工人數都超過一五○人。

此外，此次共有十九家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，共計二一五名員工恢復原本工時。而此次通報無薪假的企業，受美國關稅影響的有三六九家、人數八一八六人，有七成二企業為適用僱用安定措施的產業，有七○三四人、接近八成員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工生活。

勞動部強調，已推出安定就業措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請。勞工利用減班的時間參加勞動部訓練，就可以請領每小時一九○元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領一萬七二一○元。