明年經濟 一字預測／簡志誠選「穩」 黃晴雯挑「安」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中華電信（2412）董事長簡志誠選「穩」，遠東SOGO董事長黃晴雯選「安」。

簡志誠表示，選「穩」是因面對地緣政治持續緊張、AI技術快速演進、全球供應鏈重組等不確定因素，企業與經濟體須在變動中尋求穩定。2026年，穩不代表停滯，而是以務實態度、智慧化工具與韌性策略，穩健推進、穩中求進。簡志誠上任以來強調「穩穩向前」，正是企業在風險中保持競爭力的關鍵。穩，是一種態度，也是一種能力，象徵台灣政府、企業與全民在動盪中仍能掌握節奏、穩步成長。

黃晴雯指出，在2025年，不論國際局勢或天災人禍，全球歷經震盪，導致人心浮動，瀰漫不確定感，選「安」是因2026年需要「安定」的力量。

