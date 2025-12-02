快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

聽新聞
0:00 / 0:00

明年經濟 一字預測／簡志誠選「穩」 黃晴雯挑「安」

經濟日報／ 記者黃晶琳侯思蘋／台北報導

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，中華電信（2412）董事長簡志誠選「穩」，遠東SOGO董事長黃晴雯選「安」。

簡志誠表示，選「穩」是因面對地緣政治持續緊張、AI技術快速演進、全球供應鏈重組等不確定因素，企業與經濟體須在變動中尋求穩定。2026年，穩不代表停滯，而是以務實態度、智慧化工具與韌性策略，穩健推進、穩中求進。簡志誠上任以來強調「穩穩向前」，正是企業在風險中保持競爭力的關鍵。穩，是一種態度，也是一種能力，象徵台灣政府、企業與全民在動盪中仍能掌握節奏、穩步成長。

黃晴雯指出，在2025年，不論國際局勢或天災人禍，全球歷經震盪，導致人心浮動，瀰漫不確定感，選「安」是因2026年需要「安定」的力量。

精選好禮 立即投票

董事長 黃晴雯 地緣政治

延伸閱讀

台灣次世代通訊聯盟成立 逾50家台廠合攻6G、衛星

電信龍頭擴大東南亞布局！中華電信前進馬來西亞設公司

中華電信加薪發3億大紅包 2.2萬名員工明年定額加2,400元

醫療優化轉型 國泰醫院榮獲「2025台灣健康永續獎」3大獎項

相關新聞

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國...

11月PMI續升 製造業景氣回穩

中經院昨天發布十一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），攀升一點一至五十一點四，連續兩個月超過五十的榮枯線，呈現擴張，不過，...

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

經濟部長龔明鑫昨天與工商團體公協會交流，工商協進會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，...

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3...

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。