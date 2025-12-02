回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

經濟部長龔明鑫昨（1）日與工商團體公協會交流，工商協進會理事長吳東亮會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，以趕上AI用電需求。對此龔明鑫表示，核三廠自我安全檢查約1.5年至二年，之後送核安會審查，順利的話最快2028年重啟。

龔明鑫今年9月上任時當天，即邀請各工商團體交流，聽取產業界建議，並承諾在三個月後檢視各項建議進度，昨日是上任後第二次與公協會交流。

龔明鑫表示，業界關切基礎建設，包括水電人力、綠能發展等，三個月來都有一些進展，例如核二、核三開始自主檢查，綠能持續推動，匯率也穩定一些，整體國內環境是趨於穩定，產業界在立足台灣後，現更關切海外布局。

吳東亮在會中提出三點建議。第一，算力即國力，既然核三、核二廠要重啟，應該儘快，要趕得上AI用電需求；第二，針對投資美國，除了關稅減免外，台美避免雙重課稅協定現已獲參、眾兩院通過，應儘快實施，對台灣投資有幫助；第三，電電公會計畫到海外設科學園區，應將台灣金融業納入，包括海外信保、輸出入銀行等，一起打國際盃。

針對核二、核三重啟，龔明鑫昨日在立法院經濟委員會答詢時表示，核三自主安檢報告最快是2027年中到年底提交核安會，後續核安會要花多久時間審查不能確定，但若依照國外經驗來看，一般是一年半起跳。

因工商界要求儘快重啟核三，龔明鑫會後受訪表示，從國際慣例上，審查時間是1.5年，也有審查時間長達五年、六年，更長的都有。若台電能將自我安檢做得紮實，核安會審查就可較簡便，若做得不夠切實，就會要求改善這、改善那，時間就會拖得久，龔明鑫坦言，以現在盤點各項時程來估算，若一切都順利，核三最快重啟時間就是2028年。