快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

聽新聞
0:00 / 0:00

新制勞退分紅 平均每人4.3萬

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動基金運用局昨（1）日公布最新投資收益，其中新制勞退前十月累積收益5,589.1億元，以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增至4.3萬元。

勞金局統計，今年截至10月，新制勞退基金規模為4兆9,880億元，收益率11.82％，10月累積收益5,589.1億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。舊制勞退基金規模為1兆469億元，收益率18.55％；勞保基金規模為1兆2,909億元，收益率12.56％。

勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數平均分配。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲才可領出勞退帳戶金額。

另外，外界關注勞保財務，截至今年10月，勞保基金規模為1兆2,909億元。勞金局副局長劉麗茹表示，勞保的老年給付是「確定給付制」，不會受到基金績效的影響。勞金局一向都會努力尋求收益，如果績效更好的話，對於基金水位可以有提升穩定的效果。

為穩定勞保財務，政府自2020年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已逾1.2兆元，顯示政府撥補有助勞保財務。另外政院、立委已提修法，明訂政府撥補為勞保基金來源，勞保財務由中央政府負最後支付責任。

勞保基金 勞退基金

延伸閱讀

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

無薪假觸底反彈？ 勞動部公布減班休息最新統計 3家超過150人皆因關稅

勞工請安心！ 勞動基金最新績效出爐 大賺8595億

善用員工福利信託 儲備養老金

相關新聞

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國...

11月PMI續升 製造業景氣回穩

中經院昨天發布十一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），攀升一點一至五十一點四，連續兩個月超過五十的榮枯線，呈現擴張，不過，...

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

經濟部長龔明鑫昨天與工商團體公協會交流，工商協進會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，...

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3...

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。