新制勞退分紅 平均每人4.3萬
勞動基金運用局昨（1）日公布最新投資收益，其中新制勞退前十月累積收益5,589.1億元，以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增至4.3萬元。
勞金局統計，今年截至10月，新制勞退基金規模為4兆9,880億元，收益率11.82％，10月累積收益5,589.1億元。若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。舊制勞退基金規模為1兆469億元，收益率18.55％；勞保基金規模為1兆2,909億元，收益率12.56％。
勞保局強調，個別勞工退休金繳納期間、金額均不相同，參與基金運用獲得收益貢獻度也有差異，屆時每位勞工實際分配收益不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數平均分配。不過，勞工實際上不能領出分紅金額，而是連本帶利滾入下一年度投資，直至勞工滿60歲才可領出勞退帳戶金額。
另外，外界關注勞保財務，截至今年10月，勞保基金規模為1兆2,909億元。勞金局副局長劉麗茹表示，勞保的老年給付是「確定給付制」，不會受到基金績效的影響。勞金局一向都會努力尋求收益，如果績效更好的話，對於基金水位可以有提升穩定的效果。
為穩定勞保財務，政府自2020年起逐年編列預算撥補勞保基金，撥補金額持續增加，搭配多元投資，基金規模已逾1.2兆元，顯示政府撥補有助勞保財務。另外政院、立委已提修法，明訂政府撥補為勞保基金來源，勞保財務由中央政府負最後支付責任。
