中經院：製造業未來半年展望仍緊縮

台灣製造業景氣持續回溫。中華經濟研究院昨（1）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）連二月呈擴張，指數至51.4。

中經院指出，受惠於電子零組件與電力設備的缺貨漲價潮持續，加上人力僱用回溫而帶動，只是整體製造業中長期訂單偏少，未來半年展望仍呈現緊縮。

PMI五項組成指標中，本次轉折最大為人力僱用指標，中斷連七月緊縮後轉為擴張；六大產業中也有四大產業呈現擴張，其中電力暨機械設備產業，仍受惠於AI與高效能運算（HPC）等科技設備需求強勁，持續當製造業的領頭羊。

儘管短急單增加，但整體製造業對中長期訂單的需求能見度不高，讓PMI未來六個月展望指數持續處於低於50的緊縮區間。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，本月新增訂單與生產指數同步擴張，顯示需求面持續點火，更重要的是，帶動人力僱用指數中斷緊縮並反轉擴張，這是景氣能朝向中長期穩健發展的關鍵訊號。

對等關稅談判已進入最後階段，中經院長連賢明分析，過去市場主要擔憂兩大面向：一是整體需求是否因此大幅下滑，二是下半年景氣轉弱。但由於外部衝擊已逐漸鈍化，對廠商生產決策影響正在減弱，從PMI數據觀察，製造業景氣確實已呈現回穩，但其上升幅度並未到大幅擴張的程度。