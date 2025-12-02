快訊

獨／左營槍擊命案百日前夕槍手偷渡海外…檢發布通緝 背景身分曝光

後年起…全面禁廚餘養豬！ 給業者1年落日轉型期

聽新聞
0:00 / 0:00

中經院：製造業未來半年展望仍緊縮

經濟日報／ 記者洪安怡／台北報導

台灣製造業景氣持續回溫。中華經濟研究院昨（1）日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）連二月呈擴張，指數至51.4。

中經院指出，受惠於電子零組件與電力設備的缺貨漲價潮持續，加上人力僱用回溫而帶動，只是整體製造業中長期訂單偏少，未來半年展望仍呈現緊縮。

PMI五項組成指標中，本次轉折最大為人力僱用指標，中斷連七月緊縮後轉為擴張；六大產業中也有四大產業呈現擴張，其中電力暨機械設備產業，仍受惠於AI與高效能運算（HPC）等科技設備需求強勁，持續當製造業的領頭羊。

儘管短急單增加，但整體製造業對中長期訂單的需求能見度不高，讓PMI未來六個月展望指數持續處於低於50的緊縮區間。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，本月新增訂單與生產指數同步擴張，顯示需求面持續點火，更重要的是，帶動人力僱用指數中斷緊縮並反轉擴張，這是景氣能朝向中長期穩健發展的關鍵訊號。

對等關稅談判已進入最後階段，中經院長連賢明分析，過去市場主要擔憂兩大面向：一是整體需求是否因此大幅下滑，二是下半年景氣轉弱。但由於外部衝擊已逐漸鈍化，對廠商生產決策影響正在減弱，從PMI數據觀察，製造業景氣確實已呈現回穩，但其上升幅度並未到大幅擴張的程度。

製造業 景氣 PMI

延伸閱讀

從人力到綠色醫材！台大、小港醫院倡議增加誘因、打造永續醫療

「好的變好，壞的沒有變好」 11月製造業PMI連兩個月擴張

影／南投明年多1位副縣長？許淑華曝下一步盼增「生力軍」

關稅談判以「台灣模式」洽談 經貿辦透露台美觸及5議題

相關新聞

台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達...

幫美國育才？經貿辦駁斥 總談判代表澄清不在條件中

台美談判可望進入最後關頭，外界傳言滿天飛，經濟部、經貿談判辦公室昨（1）日紛紛澄清。有外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國...

11月PMI續升 製造業景氣回穩

中經院昨天發布十一月製造業採購經理人指數（ＰＭＩ），攀升一點一至五十一點四，連續兩個月超過五十的榮枯線，呈現擴張，不過，...

回應工商界建言 經長：核三最快2028重啟

經濟部長龔明鑫昨天與工商團體公協會交流，工商協進會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，...

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金、國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3...

從濱崎步完成「1人演唱會」到梅田針織無懼陸傾銷…謝金河：日本人的執著不可忽視

我在梅田針織看到日本的執著。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。