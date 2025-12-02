快訊

無薪假升溫 增至9,153人

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

勞動部昨（1）日公布最新一期減班休息（無薪假）共456家、9,153人，是自2024年1月中以來、將近兩年新高，較前一期增加21家、697人。其中受美國關稅影響共369家、8,186人。

勞動部表示，這期無薪假人數升溫，主因新增三家規模逾150人業者實施，皆因關稅影響訂單。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，此次通報減班休息廠商，仍以製造業占多數，有376家、8,619人，約占整體人數94.2%。製造業中，以金屬機電工業人數最多，有300家、6,404人。

黃琦雅表示，這期人數增697人，主要原因是有三家新增通報的業者，員工規模人數都是超過150人，這三家分別屬於機械設備製造業、金屬製品製造業、民生工業。人數回升現象，主要落在個別大型企業，另外有九成仍屬於小規模企業。

整體來看，若不含新增三家規模150人以上的企業，其餘增加人數約一、兩百人，就不會感覺到減班休息人數有這麼多。新增三家大型企業也主動說明，實施原因跟關稅有關，影響到訂單。

勞動部提及，另有19家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有215名員工恢復原本工時。

製造業 勞動部

