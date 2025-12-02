快訊

縣市幸福指數 揭曉

經濟日報／ 記者翁至威／台北報導

經濟日報舉辦「2025縣市幸福指數大調查」將於今（2）日舉行發布記者會，將同步公布「地方政府施政滿意度」排行榜，共有八位縣市首長或代表將出席，分享幸福施政秘訣。

記者會將於今日下午1時30分，於台北君品酒店五樓亮廳（台北市承德路一段3號）舉行。此調查由經濟日報主辦，永慶房產集團、台灣大哥大（3045）、中華航空、和泰汽車、冠德企業集團、中保科技集團、京元電協辦。

「縣市幸福指數大調查」在今年已邁入第14年，續採經濟合作發展組織（OECD）「地區福祉指標」的編製架構，並維持大規模的民意調查。今年民意調查總人數達15,275人，這也是國內規模最大的幸福民調。

這份調查綜合政府統計數據與民意調查結果，涵蓋「物質條件」面向三個領域（所得與財富、就業與收入、居住條件）及「生活品質」面向六個領域（健康狀況、教育與技能、環境品質、人身安全、政府治理、服務可近性）；同時亦有部分民意調查指標，瞭解民眾感受。

縣市幸福大調查可提供各縣市執政團隊施政參考，有縣市幸福指數大幅進步，也有縣市是幸福常勝軍。希望透過每年定期調查，除呈現當年度台灣民眾生活感受，也能勾勒其趨勢變化狀況，掌握民心之脈動，建立幸福報告平台，結合各界共創幸福。

幸福指數 生活 台北

