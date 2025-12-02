快訊

三大退休基金報喜…10月賺3,778億元 前十月總額突破兆元

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導
台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。聯合報系資料照
台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。聯合報系資料照

台股10月持續大漲，三大政府退休基金投資效益刷新紀錄。統計勞動基金國民年金保險基金、公務人員退休撫卹基金10月合計賺3,778.3億元；前十月三大政府基金入帳1兆590.1億元，突破兆元大關。

其中，勞動基金10月大賺3,006億元，是今年來第二次刷新史上單月收益最高紀錄；退撫基金10月賺511.2億元，也創單月新高；國保基金10月則賺260.8億元。

勞動基金運用局昨（1）日公布最新投資績效，截至10月底，勞動基金規模為7兆5,645.7億元，收益數8,594.7億元，收益率12.46%。

勞動基金10月大賺3,006億元，再創新高。根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，除今年10月再締新猷，其次是今年8月的2,778億元，第三名則是2024年3月的2,422億元。

受衛福部委託管理的國民年金保險基金規模為6,937.3億元，前十月收益數695.5億元，收益率為12.43%；退撫基金規模為1兆1,639.7億元，前十月收益數1,299.9億元，收益率12.76%。

勞金局表示，今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近十年多（2015年至2025年10月）平均收益率為7.76%；國保基金近十年多（2015年至2025年10月）平均收益率為8.25％，投資績效穩健。

國內方面，主計總處公布第3季經濟成長率概估為7.64%，預估全年經濟成長率可望突破7％，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動台灣加權指數穩步上揚。

整體來看，10月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技股表現。11月市場波動再現，勞動基金維持穩健投資步伐，專注長期投資回報。對於市場近來對AI泡沫化疑慮，勞金副局長劉麗茹認為，基金操作仍看基本面，只要基本面是實質可見的，整體趨勢還是屬於正向發展。

