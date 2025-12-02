台美談判三目標…經貿辦喊有信心達陣 美調降關稅機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，外界關切台灣爭取調降對等關稅且不疊加、232條款優惠待遇、採「台灣模式」投資美國等三目標是否達陣？行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨（1）日對此表示「有信心」，並透露關稅調降且不疊加「機率非常高」。

立法院經濟委員會昨日邀請經濟部長龔明鑫、楊珍妮、國發會主委葉俊顯等首長專案報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」。

朝野立委均關切台美談判進度及可能結果。楊珍妮回應，自4月談判以來，美方肯定我方務實態度，談判現在是正面發展。立委詢問，我國是否爭取對等關稅降至15%，楊珍妮回應，「稅率往下調降是目標，這也是我們的目標」。

楊珍妮指出，台灣談判團隊將對等關稅與232條款一起談，一定會爭取對等關稅稅率調降且不疊加。國民黨立委謝衣鳯追問，達陣機率有多高？楊珍妮回答「機率非常高。」

美國總統川普宣布對等關稅以來，台美已有過五輪實體磋商，是否會有第六次？楊珍妮表示，第五次實體談判已於9月底、10月初舉行，因232條款牽涉的供應鏈是非常複雜的議題，雙方現正進行文書往來；只要達初步共識，應會有第六次實體談判。

至於談判結果何時出爐？楊珍妮表示，努力看看今年底是否能達成，但談判進展取決於雙方。

據了解，台美關稅談判正在進行最後文字內容確認，針對關稅最終結果何時塵埃落定？知情人士表示，因年底恰逢耶誕節及新年，進入美國長假期間，台美目前正加速處理相關文件，盼年底有結果，若樂觀一點推估，有望在12月中就有結果出爐。