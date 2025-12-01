產業倡設海外科學園區 經部：將強化全球布局
經濟部長龔明鑫今天與工商團體舉行第2次的交流會，產業界聚焦海外布局議題，呼籲加速設立海外科學園區。龔明鑫回應產業界，會持續協助企業進行海外布局。
經濟部今天舉行龔明鑫上任後的第2次產業公協會交流會，台灣區電機電子工業同業公會（電電公會）、中華民國工業總會（工總）、工商協進會及全國商業總會（商總）代表參與，主要討論海外投資與全球布局策略。
電電公會提出構想，計畫赴墨西哥、波蘭、美國及印度設置海外科學園區，並呼籲政府整合民間銀行、政府信保基金及中國輸出入銀行等金融資源，協助廠商拓展國際市場，工總則表達出赴菲律賓投資的興趣。
工商協進會理事長吳東亮表示，海外布局是企業擴展國際市場的重要策略，政府金融資源與行政協助若同步到位，將助力台商快速出海。吳東亮指出，能源與電力供應仍是高科技與製造業發展的基礎，他也特別關注能源議題，盼核電重啟時程能再加速。
龔明鑫表示，政府將持續支援台商海外布局，未來在波蘭將增設台貿中心，並延續在日本九州、美國達拉斯及捷克的台貿中心作法，提供產業更多的行政協助。
龔明鑫指出，海外投資行政協助已見成效，例如台灣企業參展德國漢諾威國際工具機展（EMO Hannover2025）已爭取到至少2000萬美元訂單，展現台灣產業全球競爭力。
龔明鑫說，經濟部將持續與工商團體定期交流，掌握企業第一線需求，並配合政策推動海外科學園區與國際布局。
