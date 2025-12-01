工商界要求盡快重啟核電 經長：若順利核三廠最快「這一年」啟用

經濟部長龔明鑫1日邀集工商團體公協舉行第二次交流。工商協會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，以趕上AI用電需求。龔明鑫受訪表示，核三廠自我安全檢查約1.5年至2年，之後送核安會審查，若順利的話，最快2028年重啟。

龔明鑫表示，產業界也關切未來海外布局，他提及電電公會擬規畫在墨西哥、波蘭、美國、及印度設科學園區，工總則對菲律賓有興趣。下階段，經濟部會電電公會及工總合作協助業者海外布局，將採商務先行，在當地協助廠商。目前經濟部已在捷克、日本及德州設貿易投資中心，之後擬在波蘭設立。

龔明鑫今年9月上任時當天即邀請工商團體理事長交流，聽取產業界建議，並承諾在三個月後檢視各項建議進度。龔明鑫表示，業界關切基礎建設，包括水電人力、綠能發展等，這三個月來都有一些進展，例如核二、核三開始自主檢查，綠能持續推動，匯率也穩定一些，整體國內環境是趨於穩定，產業界在立足台灣後，現更關切海外布局。

吳東亮在會中提出三點建議。第一，算力即國力，既然核三、核二廠要重啟，應該盡快，趕得上AI用電需求。第二，針對投資美國，除了關稅減免之外，台美避免雙重課稅協定現已獲參、眾兩院通過，應盡快實施，這對台灣投資有幫助。第三，電電公會計畫到海外設科學園區，應將台灣金融業納入，包括海外信保、輸出入銀行等，一起打國際盃。

針對核二、核三重啟，龔明鑫在上午立法院經濟委員會詢答表示，核三自主安檢報告最快是2027年中到年底提交核安會，後續核安會要花多久時間審查不能確定，但若依照國外經驗來看，一般是1年半起跳。

因工商界要求儘快重啟核三，龔明鑫會後受訪表示，從國際慣例上，審查時間是1.5年，也有審查時間長達5年、6年更長的都有。若台電能將自我安檢做得夠紮實，核安會審查就可以比較簡便，若做得不夠切實，就會要求改善這、改善那，時間就會拖得久，龔明鑫坦言，以現在盤點的各項時程來估算，若一切都順利，核三最快的重啟時間就是2028年。