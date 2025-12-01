快訊

大陸最強「瑞幸咖啡」登台生變？官網資料清空 只剩一句Coming Soon

世界盃男籃／再戰日本打出漂亮開節 中華隊半場落後6分

世界盃男籃／中國雪恥不成還在韓國主場吞慘敗 陸網：臉都不要了

工商界要求盡快重啟核電 經長：若順利核三廠最快「這一年」啟用

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片

經濟部長龔明鑫1日邀集工商團體公協舉行第二次交流。工商協會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加快腳步，以趕上AI用電需求。龔明鑫受訪表示，核三廠自我安全檢查約1.5年至2年，之後送核安會審查，若順利的話，最快2028年重啟。

龔明鑫表示，產業界也關切未來海外布局，他提及電電公會擬規畫在墨西哥、波蘭、美國、及印度設科學園區，工總則對菲律賓有興趣。下階段，經濟部會電電公會及工總合作協助業者海外布局，將採商務先行，在當地協助廠商。目前經濟部已在捷克、日本及德州設貿易投資中心，之後擬在波蘭設立。

龔明鑫今年9月上任時當天即邀請工商團體理事長交流，聽取產業界建議，並承諾在三個月後檢視各項建議進度。龔明鑫表示，業界關切基礎建設，包括水電人力、綠能發展等，這三個月來都有一些進展，例如核二、核三開始自主檢查，綠能持續推動，匯率也穩定一些，整體國內環境是趨於穩定，產業界在立足台灣後，現更關切海外布局。

吳東亮在會中提出三點建議。第一，算力即國力，既然核三、核二廠要重啟，應該盡快，趕得上AI用電需求。第二，針對投資美國，除了關稅減免之外，台美避免雙重課稅協定現已獲參、眾兩院通過，應盡快實施，這對台灣投資有幫助。第三，電電公會計畫到海外設科學園區，應將台灣金融業納入，包括海外信保、輸出入銀行等，一起打國際盃。

針對核二、核三重啟，龔明鑫在上午立法院經濟委員會詢答表示，核三自主安檢報告最快是2027年中到年底提交核安會，後續核安會要花多久時間審查不能確定，但若依照國外經驗來看，一般是1年半起跳。

因工商界要求儘快重啟核三，龔明鑫會後受訪表示，從國際慣例上，審查時間是1.5年，也有審查時間長達5年、6年更長的都有。若台電能將自我安檢做得夠紮實，核安會審查就可以比較簡便，若做得不夠切實，就會要求改善這、改善那，時間就會拖得久，龔明鑫坦言，以現在盤點的各項時程來估算，若一切都順利，核三最快的重啟時間就是2028年。

龔明鑫 核二

延伸閱讀

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

基隆河油污 經長：台水也是受害者、盼檢調市府查明

台美對等關稅三目標即將達陣？經長、總談判代表這麼說

台美談判最後階段 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

相關新聞

工商界要求盡快重啟核電 經長：若順利核三廠最快「這一年」啟用

經濟部長龔明鑫1日邀集工商團體公協舉行第二次交流。工商協會理事長吳東亮在會中表達，既然核二、核三進行自我安全檢查，建議加...

財政部貿易融資利息減碼受理逾5,000件 前五名受關稅影響產業曝光

為協助廠商因應美國關稅政策影響，財政部推出「金融支持措施」，由輸出入銀行擔任執行單位，其中「貿易融資利息減碼」已完成受理...

「好的變好，壞的沒有變好」 11月製造業PMI連兩個月擴張

中經院今天發布11月製造業採購經理人指數（PMI）攀升1.1個百分點至51.4%，連續兩個月擴張，不過整體製造業中長期需...

軍用商規無人機出口無規範 立委促國防部儘速訂定

立委林楚茵1日在立院外交國防委員會質詢時表示，根據財政部指出，無人機出口在2024年為441萬美元，今年一月至十月已達5...

楊珍妮：台美應會有第6次實體談判 努力於今年底完成

台美談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看...

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。