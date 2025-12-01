豐興廢鋼、鋼筋、型鋼開出平盤 市場悲觀情緒鈍化、靜待景況回溫

快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

豐興（2015）1日開出新盤價，廢鋼、鋼筋與型鋼三大品項全數平盤，凸顯鋼價雖仍無力上漲，但也不再向下探底，市場進入築底盤整期，交易雙方悲觀情緒鈍化，靜待景況回溫。

豐興協理莊文哲表示，國際鋼鐵原物料行情趨於平穩，日本2H廢鋼以每公噸315美元交易，美國貨櫃廢鋼300美元，澳洲鐵礦由每公噸104.2元漲到104.7美元。

豐興業務會議拍板廢鋼、鋼筋與型鋼全面平盤，廢鋼收購價每公噸8,200元，鋼筋牌價1.64萬元，型鋼2.3萬元。

豐興指出，上周鋼價開平盤，下游客戶需求僅屬普通，完全沒有追價意願，鋼筋市場缺乏明確需求動能，但值得注意的是，鋼廠也不願意降價搶量，可見目前價格已接近鋼廠成本底部，再跌意義不大。

豐興 市場

