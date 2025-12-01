快訊

家長不知情！未成年夜校生無照騎車載女同學 自撞分隔島亡

日職／年薪想達5億日圓實在太難 徐若熙起步就是頂級身價

握手言和？中工釋出董事席 寶佳入列

「好的變好，壞的沒有變好」 11月製造業PMI連兩個月擴張

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
中經院發布11月採購經理人指數PMI上升至51.4%，連續兩個月擴張。記者陳素玲／攝影
中經院發布11月採購經理人指數PMI上升至51.4%，連續兩個月擴張。記者陳素玲／攝影

中經院今天發布11月製造業採購經理人指數（PMI）攀升1.1個百分點至51.4%，連續兩個月擴張，不過整體製造業中長期需求能見度仍不高。中經院院長連賢明指出，下半年需求不像原本預期走弱，景氣有回穩狀況，廠商對未來六個月展望持續上升，是今年4月對等關稅實施以來最慢緊縮速度，雖不是非常樂觀，但廠商已經不那麼悲觀。至於關稅效應是否消失？他說，因為關稅講很久了，是廠商對關稅效應鈍化。

對於近期關稅即將揭曉，連賢明表示，台灣對美順差有95%是資通訊，課稅卻是傳產受影響，如果台灣可以談到15%且不疊加，是少數幾次與日本韓國關競爭是站在一樣地位，會讓傳產認為有被照顧到。他說，以前南韓與美國有簽貿易協定，關稅幾乎是零，日本與美國關稅也談到很低，傳產業長期忍受差別稅率，如果這次可以談到與日韓相同稅率，至少可以與日韓在一樣競爭地位。

中經院副院長王健全則示警，如台灣半導體關稅不如預期，有能力的業者可以赴美國投資豁免，但成熟製程業者將面臨「兩邊挨耳光」處境，一方面與大型業者距離拉開，一方面因中國大陸中芯華為成為成熟製程重鎮，而難以競爭。

中經院發布調查，11月台灣製造業PMI指數攀升1.1個百分點至51.4%，續呈擴張，主因電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，部分品牌客戶開出2026年預測需求以及短急單補庫存效應，新增訂單與生產指數已連續2個月擴張，惟長期終端需求仍有不確定性，新增訂單與生產擴張動能較前月略趨緩，整體製造業中長期需求能見度仍不高。

相較之下，人力僱用中斷連續7個月緊縮轉為擴張，指數攀升4.7個百分點至52.2%，為2024年9月以來最快擴張速度，顯示部分業者暫緩人力調節轉為補充人力。六大產業中，交通工具產業與電子暨光學產業PMI擴張速度相對較快，為11月製造業PMI持續擴張的主要動力來源。

連賢明表示，原本大家最擔心的是，會不會因對等關稅造成需求下降，使得上半年非常好，下半年變差，目前數據顯示下半年需求並無太大改變，主計總處發布第四季出口數據也有相同結果，顯示下半年需求並未走弱，連續兩個月擴張，是景氣回穩，不代表景氣普遍變好，目前經濟成長仍是「好的變好，壞的沒有變好」，以致政策在匯率與利率作為上相當困難。

連賢明說明，目前傳產不是太好，AI產業非常好，南韓今年經濟成長率是1%，台灣是7%以上，與台差距6個百分點，就知道AI差多少。如果將南韓可能因政局不穩再扣掉一些，兩個差距最少是4-5個百分點，主要都是來自AI，也因是是資通訊非常好，與傳產之間政府政策就不是那麼容易，一邊要新台要貶值一邊要升值，一邊要升息一邊要降息，政策拿捏變得非常困難。

至於明年經濟狀況，連賢明表示，明年主計總估GDP3.5%，雖沒有今年高，也是相對不錯，預期AI產業會持續暢旺。

至於非製造業（NMI），因旺季效應以及製造業回溫，推升11月非製造業NMI攀升1.4個百分點至55.8%。中經院副研究員陳馨蕙表示，由於雙11、年底尾牙，以及製造業好轉，帶動部分非製造業跟著好轉，都是非製造業近期相對快的擴張速度原因。

製造業 關稅

延伸閱讀

明年全球投資趨勢 富邦金：有5大機會與風險

AI投資成了美國關稅震動全球經濟下的救命索 台灣足為代表

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

出國不只醫美便宜…台灣染燙頭髮要花5千 他驚：日韓僅半價

相關新聞

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,...

「好的變好，壞的沒有變好」 11月製造業PMI連兩個月擴張

中經院今天發布11月製造業採購經理人指數（PMI）攀升1.1個百分點至51.4%，連續兩個月擴張，不過整體製造業中長期需...

軍用商規無人機出口無規範 立委促國防部儘速訂定

立委林楚茵1日在立院外交國防委員會質詢時表示，根據財政部指出，無人機出口在2024年為441萬美元，今年一月至十月已達5...

楊珍妮：台美應會有第6次實體談判 努力於今年底完成

台美談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看...

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障...

勞動基金10月大賺3006億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元，是2025年第二次刷新史上單月收益最高的紀錄，受惠於10月台股大漲。其中，新制勞退基金規模為4兆9880億元，收益率11.82％，10月累積收益5589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每名勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。 根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高。其次為2025年8月收益2778億元，第三為2024年3月收益2422億元。 勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。