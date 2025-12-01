「好的變好，壞的沒有變好」 11月製造業PMI連兩個月擴張

中經院今天發布11月製造業採購經理人指數（PMI）攀升1.1個百分點至51.4%，連續兩個月擴張，不過整體製造業中長期需求能見度仍不高。中經院院長連賢明指出，下半年需求不像原本預期走弱，景氣有回穩狀況，廠商對未來六個月展望持續上升，是今年4月對等關稅實施以來最慢緊縮速度，雖不是非常樂觀，但廠商已經不那麼悲觀。至於關稅效應是否消失？他說，因為關稅講很久了，是廠商對關稅效應鈍化。

對於近期關稅即將揭曉，連賢明表示，台灣對美順差有95%是資通訊，課稅卻是傳產受影響，如果台灣可以談到15%且不疊加，是少數幾次與日本韓國關競爭是站在一樣地位，會讓傳產認為有被照顧到。他說，以前南韓與美國有簽貿易協定，關稅幾乎是零，日本與美國關稅也談到很低，傳產業長期忍受差別稅率，如果這次可以談到與日韓相同稅率，至少可以與日韓在一樣競爭地位。

中經院副院長王健全則示警，如台灣半導體關稅不如預期，有能力的業者可以赴美國投資豁免，但成熟製程業者將面臨「兩邊挨耳光」處境，一方面與大型業者距離拉開，一方面因中國大陸中芯華為成為成熟製程重鎮，而難以競爭。

中經院發布調查，11月台灣製造業PMI指數攀升1.1個百分點至51.4%，續呈擴張，主因電子零組件與電力設備缺貨漲價潮持續，部分品牌客戶開出2026年預測需求以及短急單補庫存效應，新增訂單與生產指數已連續2個月擴張，惟長期終端需求仍有不確定性，新增訂單與生產擴張動能較前月略趨緩，整體製造業中長期需求能見度仍不高。

相較之下，人力僱用中斷連續7個月緊縮轉為擴張，指數攀升4.7個百分點至52.2%，為2024年9月以來最快擴張速度，顯示部分業者暫緩人力調節轉為補充人力。六大產業中，交通工具產業與電子暨光學產業PMI擴張速度相對較快，為11月製造業PMI持續擴張的主要動力來源。

連賢明表示，原本大家最擔心的是，會不會因對等關稅造成需求下降，使得上半年非常好，下半年變差，目前數據顯示下半年需求並無太大改變，主計總處發布第四季出口數據也有相同結果，顯示下半年需求並未走弱，連續兩個月擴張，是景氣回穩，不代表景氣普遍變好，目前經濟成長仍是「好的變好，壞的沒有變好」，以致政策在匯率與利率作為上相當困難。

連賢明說明，目前傳產不是太好，AI產業非常好，南韓今年經濟成長率是1%，台灣是7%以上，與台差距6個百分點，就知道AI差多少。如果將南韓可能因政局不穩再扣掉一些，兩個差距最少是4-5個百分點，主要都是來自AI，也因是是資通訊非常好，與傳產之間政府政策就不是那麼容易，一邊要新台要貶值一邊要升值，一邊要升息一邊要降息，政策拿捏變得非常困難。

至於明年經濟狀況，連賢明表示，明年主計總估GDP3.5%，雖沒有今年高，也是相對不錯，預期AI產業會持續暢旺。

至於非製造業（NMI），因旺季效應以及製造業回溫，推升11月非製造業NMI攀升1.4個百分點至55.8%。中經院副研究員陳馨蕙表示，由於雙11、年底尾牙，以及製造業好轉，帶動部分非製造業跟著好轉，都是非製造業近期相對快的擴張速度原因。