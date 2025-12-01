台富法說會／董座：明年紡織景氣可望改善 規劃海外生產基地布局

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

台富（1454）1日舉辦法說會，董事長莊燿銘指出，近年受到俄烏戰爭、歐美通膨、美國關稅政策及新台幣匯率急升等因素影響，紡織產業波動明顯，但近期市場調整力道逐步收斂，預期2026年紡織景氣可望較今年小幅改善。公司今年已著手產品結構調整與研發提升，聚焦高附加價值布料與技術型工作服，以強化競爭力並降低景氣循環衝擊。

台富主要產品為梭織布與加工絲，2023年推出自有高階布料品牌ElasLana，訴求毛感、吸濕保溫且易整理，目前已廣銷至海外市場，定位為現代都會休閒機能布料。莊燿銘表示，公司將持續推廣自有品牌，以建立差異化與提升競爭力。

為提升毛利，公司近兩年積極跨入高階工作服與產業用布領域，強調產品防護機能。莊燿銘指出，高階工作服屬剛性需求，對原料開發、製造及後加工均有較高標準，公司已成立研發中心與品質管制實驗室，整合業務、研發及行銷企劃部門共同開發市場，希望藉差異化產品建立長期投入方向。

此外，全球供應鏈正因美國關稅政策加速重組，品牌商向台富提出「台灣 plus one」布局需求，即保留台灣研發與中高階製造能力，同時建立第二生產基地，以降低地緣政治風險。莊燿銘表示，公司目前已在規劃海外布局，努力建立更具彈性的生產基地與通路，作為未來發展的方向。

目前台富在桃園八德設有布廠，楊梅設有紗廠，上游原料端仍持續強化機能開發。莊燿銘指出，中國大陸在非美市場以低價競爭，使產品價格壓力持續存在，但因公司已於今年完成調整，明年營運有望較今年穩定，未來將持續擴大高階布料與防護型工作服占比，並以自有品牌與供應鏈布局為主要發展方向。

市場 研發 布局

