製造業景氣連兩月擴張！科技設備需求強勁 11月PMI重返51.4

製造業景氣動能持續回溫。中華經濟研究院1日公布11月台灣製造業採購經理人指數（PMI）續呈擴張，指數至51.4。非製造業經理人指數（NMI）表現更強勁，指數續揚至55.8，為連續第九個月擴張。中經院指出，受惠於電子零組件與電力設備的缺貨漲價潮持續，加上人力僱用回溫而帶動，只是整體製造業中長期訂單偏少，未來半年展望仍呈現緊縮。

PMI五項組成指標包含訂單、生產、人力僱用、交貨時間、存貨。本次轉折最大為人力僱用指標，中斷連續七個月的緊縮後轉為擴張，指數至52.2，寫下2024年9月以來最快的擴張速度，六大產業中也有四大產業PMI呈現擴張，其中電力暨機械設備產業，仍受惠於AI與高效能運算（HPC）等科技設備需求強勁，持續作為製造業的領頭羊。

儘管短急單增加，整體製造業對中長期訂單的需求能見度不高，讓未來六個月展望指數持續保持低於50的緊縮區間。

中華採購與供應管理協會顧問白宗城分析，本月新增訂單與生產指數同步擴張，顯示需求面持續「點火」，更重要的是，帶動人力僱用指數中斷緊縮並反轉擴張，這是景氣能持續朝向中長期穩健發展的關鍵訊號。

內需部分，11月非製造業NMI攀升至52.2，其中商業活動與人力僱用的擴張速度最快。中經院指出，受到雙11、旅遊展與年底檔期帶動，以及製造業景氣好轉讓出口相關批發業新增訂單增加，部分客戶已開出明年需求，支撐了短線數據表現；只不過業者對未來展望仍保守，將持續觀望至明年第1季。

中研院經濟所研究員簡錦漢觀察，這次NMI幾乎所有服務業別皆呈擴張，主要驅動因子來自於股市的財富效應，過去半年以來，台灣股票市場呈現急速成長，其帶來的資產增值效應，對國內消費與內需景氣提供了顯著的助益與支撐。

由於目前對等關稅談判已經進入最後階段，中經院院長連賢明分析，過去市場對於對等關稅政策主要擔憂兩大面向：一是整體需求是否因此大幅下滑，二是下半年景氣轉弱。他指出，由於相關關稅訊息已久，外部衝擊已逐漸鈍化，對廠商生產決策的影響正在減弱，從PMI數據觀察，景氣確實已呈現回穩，但其上升幅度並未到大幅擴張的程度，顯示企業對後市的信心仍屬謹慎，尚不至於轉為樂觀。

面對傳產景氣持續分化，中經院副院長王健全認為，傳產所面臨的困境已非單一因素造成，而是受到對等關稅、日圓升值、中國大陸傾銷等多重不利因素的夾擊，相較於周邊競爭對手不斷進行產業升級，台灣傳統產業的核心技術卻有掉隊之虞。他指出，傳產的根本解方在於關鍵技術的拉回與創新，政府應透過跨部會協作，積極協助傳統產業進行跨域轉型，才能從根本上提升競爭力，為整體傳統產業爭取一線生機。