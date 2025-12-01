快訊

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

英國牛津字典2025代表字出爐 這詞指靠炎上衝流量獲選

淡水大停水…這2里估明天凌晨才恢復 民代要求直接定額賠償

勞動基金刷新高 勞金局：對勞保確定給付制有穩定效果

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，10月單月收益為3,006億元，刷新歷史紀錄。勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，由於勞保是確定給付制，不受基金績效的影響，不過績效良好時，確實對於基金水位有提升穩定的效果。

有關近日外界關注勞保議題，劉麗茹表示，勞保的老年給付是「確定給付制」，所以不會受到基金績效的影響。勞金局一向都會努力尋求收益，如果績效更好的話，其實對於基金的水位，可以有提升穩定的效果。

劉麗茹指出，勞退新制就是一個保證，新制只有保證收益制。在新制方面，確實基金績效的收益分配，會影響勞工退休金的金額成長速度，所以勞金局仍然希望，能夠以長期穩健的角度來進行投資。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高，其次為2025年8月收益2,778億元，第三為2024年3月收益2,422億元。劉麗茹說，這個月金融市場延續AI浪潮，也是單月收益數首次超過3,000億元，在長期來看，投資算是穩健。

對於11月份收益是否再創高，劉麗茹坦言，11月金融市場的波動很大，出現歷史最高漲幅、歷史最低跌幅的數據紀錄，「看起來市場波動幅度很大，頻率也比以往高」。

劉麗茹提到，11月份相關指標，以單月份狀態來看，債股的部分是有修正的情形，目前股的部分是下跌，債的部分是一點點的漲幅，所以看起來11月份持平的機率比較高。

劉麗茹重申，勞動基金的投資是股、債、另類、國內、國外都有，最後投資結果，要看整體每個市場的部位上，各個得到的報酬情形，才有辦法計算總收益，沒有辦法用單一市場的表現來看。

對於市場傳出AI泡沫化，劉麗茹認為，基金操作仍然看基本面，只要基本面是實質可見的，如許多企業的營收數字起伏、生產線運作情形等，整體趨勢還是屬於正向發展。

至於匯率的部分，劉麗茹說，今年新台幣匯率變化的幅度滿大，年中匯兌的影響比較大，但後期慢慢又回沖。勞金局會盡量維持基金平穩，可能在新台幣匯率強勢時增加美元定存，或在自營部位中買美金的ETF、美債等，只有在極端情況時會結匯較多，做為日後投資的備用。

台幣匯率 市場

延伸閱讀

勞工請安心！ 勞動基金最新績效出爐 大賺8595億

善用員工福利信託 儲備養老金

最低工資明年起調至2萬9500元 勞保分級逕調297萬人

洪申翰：政府不會讓勞保倒 撥補入法可望三讀

相關新聞

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,...

軍用商規無人機出口無規範 立委促國防部儘速訂定

立委林楚茵1日在立院外交國防委員會質詢時表示，根據財政部指出，無人機出口在2024年為441萬美元，今年一月至十月已達5...

楊珍妮：台美應會有第6次實體談判 努力於今年底完成

台美談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看...

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障...

勞動基金10月大賺3006億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元，是2025年第二次刷新史上單月收益最高的紀錄，受惠於10月台股大漲。其中，新制勞退基金規模為4兆9880億元，收益率11.82％，10月累積收益5589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每名勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。 根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高。其次為2025年8月收益2778億元，第三為2024年3月收益2422億元。 勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

廠商看法趨保守 台經院10月製造業燈號維持代表低迷黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，雖電子及資通訊產品維持強勢，惟外銷及生產年增率收斂，廠商對景氣看法轉差，製造業景氣信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。