勞動基金刷新高 勞金局：對勞保確定給付制有穩定效果

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，10月單月收益為3,006億元，刷新歷史紀錄。勞動部勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，由於勞保是確定給付制，不受基金績效的影響，不過績效良好時，確實對於基金水位有提升穩定的效果。

有關近日外界關注勞保議題，劉麗茹表示，勞保的老年給付是「確定給付制」，所以不會受到基金績效的影響。勞金局一向都會努力尋求收益，如果績效更好的話，其實對於基金的水位，可以有提升穩定的效果。

劉麗茹指出，勞退新制就是一個保證，新制只有保證收益制。在新制方面，確實基金績效的收益分配，會影響勞工退休金的金額成長速度，所以勞金局仍然希望，能夠以長期穩健的角度來進行投資。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高，其次為2025年8月收益2,778億元，第三為2024年3月收益2,422億元。劉麗茹說，這個月金融市場延續AI浪潮，也是單月收益數首次超過3,000億元，在長期來看，投資算是穩健。

對於11月份收益是否再創高，劉麗茹坦言，11月金融市場的波動很大，出現歷史最高漲幅、歷史最低跌幅的數據紀錄，「看起來市場波動幅度很大，頻率也比以往高」。

劉麗茹提到，11月份相關指標，以單月份狀態來看，債股的部分是有修正的情形，目前股的部分是下跌，債的部分是一點點的漲幅，所以看起來11月份持平的機率比較高。

劉麗茹重申，勞動基金的投資是股、債、另類、國內、國外都有，最後投資結果，要看整體每個市場的部位上，各個得到的報酬情形，才有辦法計算總收益，沒有辦法用單一市場的表現來看。

對於市場傳出AI泡沫化，劉麗茹認為，基金操作仍然看基本面，只要基本面是實質可見的，如許多企業的營收數字起伏、生產線運作情形等，整體趨勢還是屬於正向發展。

至於匯率的部分，劉麗茹說，今年新台幣匯率變化的幅度滿大，年中匯兌的影響比較大，但後期慢慢又回沖。勞金局會盡量維持基金平穩，可能在新台幣匯率強勢時增加美元定存，或在自營部位中買美金的ETF、美債等，只有在極端情況時會結匯較多，做為日後投資的備用。