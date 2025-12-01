快訊

中研院揭曉年輕學者獎 經濟所楊宗翰動態貿易模型受肯定

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導
廖俊智院長頒獎予中央研究院經濟研究所楊宗翰副研究員。中央研究院／提供
中央研究院1日揭曉「2025年年輕學者研究成果獎」與「第十四屆人文及社會科學學術性專書獎」。其中，中研院經濟研究所副研究員楊宗翰以建立大型動態量化貿易模型，剖析全球經濟體系中的結構性衝擊與不確定性，榮獲年輕學者研究成果獎，展現台灣在國際經貿領域的研究能量。

中研院指出，今年兩獎項首度聯合舉辦頒獎典禮，共選出六位優秀年輕學者與五本學術專書。中研院院長廖俊智表示，年輕學者研究成果獎持續發掘科研新秀，激勵青年投入創新性前瞻研究；人文社科專書獎則表彰具深度與原創性的專書成果，有助於台灣在歷史文化、思想、社會發展與政策研究等面向的知識累積。

中研院指出，楊宗翰的研究成果，展示他在經濟學理論創新、數量模型應用以及跨學科研究整合的能力。主軸雖為國際貿易，但也涵蓋總體經濟、教育與勞動市場、經濟結構轉型等議題。在自由貿易和全球化背景之下，他的研究提供具實際應用價值的政策建議。

楊宗翰獲獎時表示，像他這種不十分正經做研究的人，能獲得肯定是莫大的榮譽。他特別感謝經濟所提供認真又輕鬆的研究氛圍，讓總是在狀況外的他，可以按照自己的步調，自在放慢步伐與工作。

至於人文及社會科學學術性專書獎方面，本屆共有五本專書獲獎，其中二本為中文著作、三本為英文著作。主題涵蓋文學、語言學、社會學、政治學與歷史學等領域。中研院政治學研究所副研究員鮑彤（Nathan F. Batto）以英文專書《讓拳拳算數：國會肢體衝突的個人邏輯》獲獎。該書基於當代政治學理論與經驗分析，對國會肢體衝突現象提出系統性的探討，認為議會衝突應被理解為一種「策略性政治暴力」。

中研院表示，年輕學者研究成果獎共收到96件申請，每位得獎者獲頒獎金與研究獎助費各新台幣30萬元。人文及社會科學學術性專書獎則有48件申請，選出五本具原創性與深度的專書，每位得獎者獲頒新台幣60萬元。

中研院 政治 新台幣

