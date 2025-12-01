台灣綠電創新獲國際肯定 天能綠電奪2025國際創新獎

快訊

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
天能綠電奪2025國際創新獎，由雲豹能源總經理趙書閔（中）代表領獎。圖／雲豹能源提供
雲豹能源（6869）旗下售電子公司、國內民營售電龍頭天能綠電（7842），以創新綠電整合服務與卓越平台能力，榮獲2025國際創新獎（International Innovation Awards 2025）「服務與解決方案類」大獎，為今年唯一獲獎之台灣綠能企業，展現台灣綠電創新於國際舞台上的競爭實力。

頒獎典禮11月28 日於上海舉行，由母公司雲豹能源總經理趙書閔代表領獎。趙書閔表示，天能綠電長期以創新精神與專業技術推動台灣綠電市場發展，此次得獎不僅是對公司團隊的肯定，也象徵台灣在能源整合服務實力正被國際看見。未來雲豹能源將持續支持天能綠電深化平台實力，協助更多企業邁向RE100與淨零轉型。

國際創新獎由亞洲企業商會（Enterprise Asia）於2017年創立，旨在表揚以創新驅動產業進步的卓越企業。本屆共有 20 國、260 件提案參與競爭，天能綠電憑藉發電到售電一條龍、領先業界快速轉供效率、以及多元客製化綠電方案等創新優勢，在激烈競爭中脫穎而出。

天能綠電總經理唐亞聖表示，全球AI、半導體與資料中心對電力需求急遽攀升，「電力即算力，綠電更是國際競爭力」。綠電供應速度與穩定性已影響台灣科技產業在國際供應鏈的發展動能，。天能以創新機制重新定義台灣再生能源交易模式，包括綠電費率信託與數據驅動的綠電媒合平台，本次獲獎即是對其創新成果的肯定。

唐亞聖進一步指出，天能綠電以「最懂企業的綠電服務商」為定位，從發電、售電到綠電媒合與碳管理提供全方位服務。目前客戶橫跨半導體、光電材料、PCB、化學原材料、資訊服務及金融保險等關鍵產業，已協助超過 40 家企業取得綠電，並於2024年創下超過 15 萬張太陽光電憑證（T-RECs）銷售佳績，市占率穩居全台第一。

根據經濟部能源署「2025年售電月報」統計，天能綠電今年1至10月綠電交易量達 3.48 億度，穩居國內民營售電業第一，市場領先幅度持續擴大。

天能綠電未來將持續以創新驅動綠電市場智慧化與透明化，並與母集團雲豹能源攜手產業夥伴，推動台灣產業在全球綠色供應鏈中保持競爭優勢，持續擘畫台灣能源轉型的下一個里程碑。

天能綠電 雲豹能源

