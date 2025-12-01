立院初審技師法 移送懲戒得列舉事實提事證

立法院交通委員會今天初審通過技師法部分條文修正草案，新增1項不發給執業執照的樣態，並以「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文「罹患精神疾病或身心狀況違常」文字，以符合身心障礙者權利公約（CRPD），另移送懲戒得列舉事實，提出相關事證。

立法院交通委員會今天審查技師法、電信管理法、氣象法、商港法、船舶法等部分條文修正草案。

技師法現行條文第11條規範不發給執業執照樣態中，第1項第4款「罹患精神疾病或身心狀況違常」用語，明顯違反權利公約不歧視原則。審查會經過討論後，通過朝野立委提案，以中性用詞，即「有客觀事實認不能執行業務」取代現行條文文字。

至於如何認定，除現行條文中，經中央主管機關邀請相關專科醫師之外，審查會通過民進黨立委林俊憲等人提案，新增技師公會代表及學者專家組成小組；小組之組成及運作方式，由中央主管機關定之。

此外，審查會通過林俊憲提案，新增1項不發給執業執照的樣態，即「依消費者債務清理條例經法院裁定開始清算程序」，尚未復權者。

為避免現行條文有關懲戒的第42條，被利用為解決私權爭執、影響調解或訴訟的手段，影響技師服務品質，審查會也通過林俊憲提案，增列提出懲戒得列舉事實的文字。

初審通過條文規定，利害關係人發現技師有第39條規定之情事時，得列舉事實，並提出相關事證，報請目的事業主管機關、直轄市、縣（市）主管機關或技師所屬技師公會，審核後轉送技師懲戒委員會處理之。