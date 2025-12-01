快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

AI商機擴大經常帳順差 今年超額儲蓄估首破5兆元

中央社／ 台北1日電

AI商機大爆發，催動台灣經濟成長引擎，今年經濟成長率估達7.37%，創15年最佳，不過今年超額儲蓄規模同步飆破新台幣5兆元，創歷史新高紀錄，明年超額儲蓄繼續衝高，衝破6兆元，主計總處官員說明，主因是經常帳順差迅速擴大所致。

儲蓄與投資差額又被稱為「超額儲蓄」，近年規模持續擴增，109年首破3兆元後，113年向上衝破4兆元，而後持續加速，114年突破5兆元，達5兆4246億元，明年估計達6兆1997億元，持續改寫新高紀錄，且明年超額儲蓄率將達20.76%，創歷史新高。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰說明，外界慣以閒置資金看待超額儲蓄，但這些資金不是真的「閒置」，可能用於投資股市或其他地方；另一方面，從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，台灣屬於出口導向的經濟體，長期經常帳呈現順差，近年更受惠於AI商機，出口非常暢旺，因此超額儲蓄持續成長。

蔡鈺泰指出，今年因AI商機超乎預期強勁，帶動出口締造亮眼成績，主計總處大幅上修全年經濟成長率至7.37%，創金融海嘯以來、15年最佳紀錄，原因就是AI拉動出口，光是下半年商品出口就比8月預測數大增357億美元，全年商品出口突破6000億美元，年增率高達31.58%，成長幅度非常大。

蔡鈺泰接著表示，因應AI商機蓬勃發展，企業持續擴大投資，但經常帳順差成長很大，超額儲蓄隨之走揚。

蔡鈺泰表示，超額儲蓄接連創高，外界可能認為是資金閒置、投資不足，不過觀察國內投資毛額，113年衝上6.9兆元，創歷史新高，114年、115年也接連創高，估計分別達7.2兆、7.4兆元，顯示投資動能仍在，不需要負面解讀。

延伸閱讀

影／賴清德總統雲林贈匾談經濟 馬時代台股8000點...現在最高28000點

哪裡人最會存錢？第二名跌破眼鏡 專家：這觀念被顛覆了

不只是去玩！去年國人赴海外工作 這兩國成長最大

政院邀地方協商財劃法 主計總處：少數縣市持保留意見

相關新聞

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,...

軍用商規無人機出口無規範 立委促國防部儘速訂定

立委林楚茵1日在立院外交國防委員會質詢時表示，根據財政部指出，無人機出口在2024年為441萬美元，今年一月至十月已達5...

楊珍妮：台美應會有第6次實體談判 努力於今年底完成

台美談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看...

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障...

勞動基金10月大賺3006億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元，是2025年第二次刷新史上單月收益最高的紀錄，受惠於10月台股大漲。其中，新制勞退基金規模為4兆9880億元，收益率11.82％，10月累積收益5589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每名勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。 根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高。其次為2025年8月收益2778億元，第三為2024年3月收益2422億元。 勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

廠商看法趨保守 台經院10月製造業燈號維持代表低迷黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，雖電子及資通訊產品維持強勢，惟外銷及生產年增率收斂，廠商對景氣看法轉差，製造業景氣信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。