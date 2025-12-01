軍用商規無人機出口無規範 立委促國防部儘速訂定

立委林楚茵1日在立院外交國防委員會質詢時表示，根據財政部指出，無人機出口在2024年為441萬美元，今年一月至十月已達5475萬美元，成長12倍，但目前出口的無人機幾乎全是商用，軍用商規無人機根本無法出口。

林楚茵說明，依現行規定，軍用商規無人機出口必須依《戰略性高科技貨品輸出管理辦法》申請，但台灣至今卻沒有整機軍用商規無人機的出口規範。針對這項議題研析時，經濟部回應需由國防部與國安單位提供建議，但國防部遲無進度。

林楚茵揭露，經濟部表示需仰賴國防部提出專業判斷，但國防部因韌性特別預算忙碌遲未提建議。據了解，國安會原訂十月召集跨部會會議，但因立法院審查韌性預算而延後，至今仍無明確進度。

對此，國防部長顧立雄回應，相關議題目前應由國安會進行跨部會協調，國安會將提出政策性指導，國防部則會在此指導下與經濟部合作。以無人機為例，未來與民主同盟國家打造非紅供應鏈時，涉及技術合作、關鍵零組件出口、整機出口、最終使用者等，都必須進行整體規劃。

林楚茵認為，國防預算大多以為只有對外採購，但賴清德總統宣布1.25兆為期八年國防特別預算，平均一年1562.5億元，如今要強化國防自主產業，包括無人機，都具備輸出潛力，因此出口審查的原則與標準必須盡速建立。

林楚茵強調，國防部應積極與經濟部及相關單位完成跨部會整合，把規定制定出來，讓未來量產與外銷時能真正承接訂單，才能落實9萬個工作機會與4,000億元產能。