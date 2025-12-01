以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障，台美雙方都能互利互惠；但林岱樺擔心，我國赴美工作已有13.7萬人，若大量半導體產業赴美投資恐掏空台灣，應確保關鍵設備與零組件國產化。

台灣模式助赴美投資

立法院經濟委員會1日邀請經濟部長龔明鑫、經貿辦談判總代表楊珍妮等官員報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」。民進黨立委陳亭妃一上台就詢問龔明鑫「什麼是台灣模式」？龔明鑫回應說，就是廠商若在美國有訂單，且可滿足賺錢與客戶需求下，由我國與美方協助廠商落地，產生經濟效應。

龔明鑫表示，以「類科學園區」來說，最方便的是「一站式服務」，就需要雙邊行政單位討論。陳亭妃詢問，那台灣產業可能受到的衝擊有進行盤點嗎？龔明鑫表示，我國與日本、南韓不同，日韓是先給美國一筆錢，投資成果由大家均分，但我國是以產業端進行平衡導向，因此相關影響都有評估。

經貿談判有信心？

「點頭要點大力一點，媒體沒看到！」陳亭妃詢問龔明鑫與楊珍妮，對於調降對等關稅、爭取不疊加稅率，還有232條款關稅優惠或豁免有沒有信心？龔明鑫與楊珍妮兩人都點頭表示有，陳亭妃也幫政府緩頰說，由於談判尚未完全定案，因此政府無法透露任何細節，「這是你們很為難的點。」

但民進黨立委林岱樺質詢時強調，「類科學園區」容易有產業外移的疑慮，過去台商遷移到中國與東南亞就是台灣人的痛，我國好不容易在前總統蔡英文時期，透過「投資台灣三大方案」，將2.5兆資金引回、創造8萬個工作機會，可如今我國勞工赴美，若滿一定期限美方還會加碼提供居住證，是否會掏空我國人才？她批評沒看到經濟部有相關評估。

鼓勵外資用台製設備

「台灣要維持關鍵半導體設備與零件國產化！」林岱樺強調，許多產業紛紛前往美國、日本與德國投資，我國應該維持本土製造業的優勢，還有協助中小企業取得國際認證，甚至鼓勵外資使用台灣製造的設備。另外，也要加強半導體產業與技職體系的產學合作，半導體很多環節可加入台灣傳統產業（例如晶片清洗等），高雄如今很多產業都在放無薪假，政府不應輕忽。

