快訊

台股下跌283點收27,342點 台積電跌30元收1,410元、破五日線

布魯斯威利罹失智症3年！健康急速下滑 後事安排曝「死後捐贈大腦」

1199元起！台灣虎航2026夏季航班第2波 明天上午10時開賣

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
民進黨立委林岱樺1日提醒經濟部，台灣模式有可能造成我國產業被掏空。（直播截圖）
民進黨立委林岱樺1日提醒經濟部，台灣模式有可能造成我國產業被掏空。（直播截圖）

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障，台美雙方都能互利互惠；但林岱樺擔心，我國赴美工作已有13.7萬人，若大量半導體產業赴美投資恐掏空台灣，應確保關鍵設備與零組件國產化。

台灣模式助赴美投資

立法院經濟委員會1日邀請經濟部長龔明鑫、經貿辦談判總代表楊珍妮等官員報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」。民進黨立委陳亭妃一上台就詢問龔明鑫「什麼是台灣模式」？龔明鑫回應說，就是廠商若在美國有訂單，且可滿足賺錢與客戶需求下，由我國與美方協助廠商落地，產生經濟效應。

龔明鑫表示，以「類科學園區」來說，最方便的是「一站式服務」，就需要雙邊行政單位討論。陳亭妃詢問，那台灣產業可能受到的衝擊有進行盤點嗎？龔明鑫表示，我國與日本、南韓不同，日韓是先給美國一筆錢，投資成果由大家均分，但我國是以產業端進行平衡導向，因此相關影響都有評估。

經貿談判有信心？

「點頭要點大力一點，媒體沒看到！」陳亭妃詢問龔明鑫與楊珍妮，對於調降對等關稅、爭取不疊加稅率，還有232條款關稅優惠或豁免有沒有信心？龔明鑫與楊珍妮兩人都點頭表示有，陳亭妃也幫政府緩頰說，由於談判尚未完全定案，因此政府無法透露任何細節，「這是你們很為難的點。」

但民進黨立委林岱樺質詢時強調，「類科學園區」容易有產業外移的疑慮，過去台商遷移到中國與東南亞就是台灣人的痛，我國好不容易在前總統蔡英文時期，透過「投資台灣三大方案」，將2.5兆資金引回、創造8萬個工作機會，可如今我國勞工赴美，若滿一定期限美方還會加碼提供居住證，是否會掏空我國人才？她批評沒看到經濟部有相關評估。

鼓勵外資用台製設備

「台灣要維持關鍵半導體設備與零件國產化！」林岱樺強調，許多產業紛紛前往美國、日本與德國投資，我國應該維持本土製造業的優勢，還有協助中小企業取得國際認證，甚至鼓勵外資使用台灣製造的設備。另外，也要加強半導體產業與技職體系的產學合作，半導體很多環節可加入台灣傳統產業（例如晶片清洗等），高雄如今很多產業都在放無薪假，政府不應輕忽。

【更多精采內容，詳見

龔明鑫 陳亭妃

延伸閱讀

台美對等關稅三目標即將達陣？經長、總談判代表這麼說

台美談判最後階段 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

批不存在的曖昧情節抹黑 林岱樺喊：像剝光衣服在大街被路人看

高雄市長選舉最新民調落後 林岱樺酸：未來會出現更多「看衰民調」

相關新聞

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,...

軍用商規無人機出口無規範 立委促國防部儘速訂定

立委林楚茵1日在立院外交國防委員會質詢時表示，根據財政部指出，無人機出口在2024年為441萬美元，今年一月至十月已達5...

楊珍妮：台美應會有第6次實體談判 努力於今年底完成

台美談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看...

以「台灣模式」帶動發展？ 綠委憂掏空產業

同為民進黨立委，陳亭妃與林岱樺對政府談判態度兩樣情！陳亭妃1日質詢時，大讚政府所提「台灣模式」可確保台灣廠商赴美投資獲得更多保障...

勞動基金10月大賺3006億元 新制勞退平均分紅上看4.3萬

勞動基金運用局今日公布整體勞動基金最新績效，截至2025年10月底，整體勞動基金規模為7兆5646億元，收益數為8595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3006億元，是2025年第二次刷新史上單月收益最高的紀錄，受惠於10月台股大漲。其中，新制勞退基金規模為4兆9880億元，收益率11.82％，10月累積收益5589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1292萬戶計算，每名勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。 根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高。其次為2025年8月收益2778億元，第三為2024年3月收益2422億元。 勞動基金運用局表示，回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

廠商看法趨保守 台經院10月製造業燈號維持代表低迷黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，雖電子及資通訊產品維持強勢，惟外銷及生產年增率收斂，廠商對景氣看法轉差，製造業景氣信...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。