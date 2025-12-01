楊珍妮：台美應會有第6次實體談判 努力於今年底完成

台美談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮今天表示，只要達成初步共識，應該會有第6次實體談判，會努力看看今年底是否能達成，不過談判能否順利推進，仍取決於雙方進展。另有立委詢問，是否爭取對等關稅降至15%，楊珍妮回應，「稅率往下調降是目標，這也是我們的目標」。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等相關單位就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

根據經貿談判辦公室報告，自4月初美國宣布對等關稅以來，行政院副院長鄭麗君偕同楊珍妮，率領經濟部、農業部、衛福部、財政部及國安會等組成談判團隊，與美國貿易代表署、美國商務部就促進貿易平衡及供應鏈合作等議題進行磋商談判，至今歷經5輪實體談判及多次線上磋商。

民眾黨立委黃國昌詢問，是否還會有第6次實體談判。楊珍妮表示，第5次實體談判已於9月底、10月初舉行，因為232條款牽涉的供應鏈是非常複雜議題，雙方進行文書往來；相信只要達成初步共識，應要有第6次實體談判。

至於談判結果何時出爐，楊珍妮表示，會努力看看今年底是否能達成，但談判取決於雙方。

國民黨立委王鴻薇詢問，日本對等關稅稅率15%且不疊加，韓國稅率降低但仍有部分疊加，台灣會採取哪種方式。楊珍妮說明，台灣談判團隊的目標是稅率往下調降，而且不能夠疊加。

王鴻薇追問，是否有信心把稅率調降至15%。楊珍妮說，稅率往下調降是目標，15%也是目標。

未來待台美完成實體磋商，完整協議文本依法送國會審議，民進黨立委邱志偉關切，若國會不接受談判結果，甚至退回協議文本，政府如何因應。

楊珍妮說，希望不會發生此事，因為美國是台灣重要經貿夥伴，但內部會進行沙盤推演。

國民黨立委葉元之詢問，如果台美關稅談判結果出爐，但台灣民眾無法接受，談判團隊要如何因應，是否會重啟談判。楊珍妮表示，美方要台灣執行，才會給優惠性待遇。

經貿談判辦公室報告指出，在第一次台美實體磋商時，已經向美方說明台灣有國會保留法律條款，未來完整協議文本將依法送交國會審議。未來一旦與美方達成協議，行政團隊將立即向國會與社會完整說明協議內容，一併提供影響評估，並將完整協議文本送交國會審議。

經濟部長龔明鑫說，會盡量說服國會，而且談判團隊已告知美方，台灣國會存在審查權，因此談判團隊答應的條件及要求，必須要讓國會可以接受跟通過，才有可能性。