廠商看法趨保守 台經院10月製造業燈號維持代表低迷黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，雖電子及資通訊產品維持強勢，惟外銷及生產年增率收斂，廠商對景氣看法轉差，製造業景氣信號值減少1.03分至10.56分，景氣燈號維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院指出，10月歐元區製造業PMI雖出現復甦跡象，但整體成長力道仍不明顯；美國、中國及日本製造業PMI仍位處衰退區間，顯示全球製造業需求尚未回升。國內製造業方面，受惠於新興科技需求強勁，電子及資通訊產品出口維持強勢，惟外銷訂單及生產指數年增率漲幅皆較上月收斂，拖累原物料投入面及需求面指標表現。另傳統製造業廠商對當月景氣較上月調查明顯轉差，加上部分電子機械業廠商對未來半年景氣看法較上月保守，整體製造業景氣信號值由9月11.59分減少1.03分至10.56分，燈號續為代表景氣低迷的黃藍燈。

台經院分析，10月製造業景氣信號值較上月走弱，主因在於外銷接單及生產指數年增率較上月明顯回落，同時製造業廠商對當月及未來半年景氣樂觀看法較上月調查減少，使10月製造業整體景氣燈號維持在代表景氣低迷的黃藍燈。

就細部產業來看，食品業方面，隨著年末及春節聚餐需求升溫，業者已提前布局應景產品，但受到國內出現非洲豬瘟事件，豬肉及相關食品需求減少，加上氣候轉為濕冷，消費者對冷飲等需求轉弱，生產指數年增率由正轉負，10月產業景氣燈號維持黃藍燈。電腦、電子產品及光學製品業方面，雖受惠歐美需求增加，出口額創歷年單月新高，但對日本及中國出口轉呈衰退，加上外銷訂單增幅亦較上月縮小，同時相關類股漲幅收斂，10月產業景氣燈號由代表揚升的黃紅燈轉為代表持平的綠燈。

展望未來，川習會中雙方同意出口管制及關稅暫緩一年，有助於緩和彼此緊張關係，也替全球供應鏈爭取到調整時間，但美國因國會預算僵局導致政府停擺43天，影響美國GDP年增率，加上美國共和黨在地方選舉敗選，恐影響川普後續施政力度。中國最新經濟數據顯示民間消費、固定資產投資明顯轉弱，出口亦呈疲態，短期不確定性仍高。

對台灣來說，台經院認為，美國企業高度依賴AI投資引發市場對其持續性疑慮，導致美股劇烈震盪，反映出市場對AI產業前景仍存分歧看法。進一步觀察外銷訂單，美歐、東協及日本等地區的電子及資訊通信產品接單增速均有縮小，加上未來2個月比較基期偏高，相關數據成長動能恐將趨緩，影響科技業表現。傳統產業雖迎來歐美年終銷售旺季，但在全球經濟復甦不確定性升高下，客戶備貨策略偏向保守，也將影響我國製造業接單與生產動能。