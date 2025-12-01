無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,456人。本次家數增加21家，人數增加697人。受美國關稅影響的家數有369家、8,186人。製造業人數8,619人，約占整體人數94.2%。

勞動部提及，另有19家企業，減班休息屆期後未接獲通報或提前終止，有215名員工恢復原本工時。多數事業單位之實施人數在50人以下，約417家佔了九成企業家數，減班休息形式以一個月4天以下佔最多。另實施期間多數為3個月含以下。

勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，本次通報減班休息的廠商，仍以製造業佔最多數，有376家、8,619人，約佔整體人數94.2%。製造業之中，以金屬機電工業人數最多，有300家、6,404人。

黃琦雅表示，本期人數增加697人，主要原因是有三家新增通報的業者，員工規模人數都是超過150人，這三家分別屬於機械設備製造業、金屬製品製造業、民生工業。人數回升的現象，主要還是落在個別的大型企業，另外有九成仍屬於小規模企業。

黃琦雅說，整體來看，若不含新增三家規模150人以上的企業，其餘增加人數約一兩百人，就不會感覺到減班休息人數有這麼多。新增三家大型企業也主動說明，實施原因跟關稅有關，影響到訂單，所以他們這一期就新增通報。

勞動部說明，目前通報減班休息的勞工朋友，有71.9%的企業(328家)為適用僱用安定措施的產業，有接近八成(76.8%，7,034人)員工可以申請薪資差額補貼。也就是說，員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給七成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

勞動部補充，若是通報減班休息的勞工朋友，非屬僱用安定措施之業別，也有訓練津貼可以申請，勞工利用減班的時間來參加勞動部訓練，就可以請領每小時190元的訓練津貼，在薪資差額內，最高每月可領1萬7,210元。

勞動部提醒，減班休息不是無薪假，對於按月計酬的全時勞工，每月工資仍不得低於最低工資新臺幣28,590元，實施減班休息的事業單位，勞、健保也必須替勞工投保，勞退也應為勞工提繳。

勞動部強調，事業單位通報減班休息，就是為了避免雇主直接資遣解僱勞工，也能夠讓勞工面臨的失業風險降低。勞動部推出安定就業相關措施，確保「每一位」通報減班休息的勞工朋友，都有管道申請津貼或補貼，不被漏接。