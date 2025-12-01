退撫基金前10月獲利1299.94億元 收益率12.76%

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至10月底，實際收益數新台幣1299.94億元，實際收益率12.76%。

公務人員退休撫卹基金管理局按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理局最新資料，民國114年截至10月底的基金運用情形，整體基金收益數1299.94億元，期間實際收益率12.76%。其中，自行經營的固定收益0.96億元，收益率0.03%，資本利得收益數567.06億元，收益率28.58%；委託經營收益數731.92億元，期間收益率為15.85%。

退撫基金配置部分，截至10月止，國內投資金額6587.12億元，配置比例為56.59%；國外投資金額5052.55億元，配置比例43.41%。

今年截至10月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.48%（期間化為1.23%）、台灣加權股價指數上漲22.57%、MSCI全球指數上漲21.09%、彭博全球綜合債券指數上漲7.64%、美元兌新台幣匯率貶值6.21%。