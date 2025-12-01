快訊

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

淡水停水48小時補償出爐 水費按天折減、承包商啟動理賠機制

減班休息回升至9千餘人 新增697人

中央社／ 台北1日電

勞動部公布最新減班休息家數456家、人數9153人，較上期增加697人，以製造業占8619人為大宗，主要有3家規模150人以上業者實施，包含機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業。

勞動部今天公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計456家，實施人數9153人，與11月17日公布實施家數計435家，實施人數8456人相比，此次家數增加21家，人數增加697人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅說明，本期有19家通報停止、提前終止或是屆期不再實施減班休息，共有215名員工恢復原本的工資與工時；本期人數增加主要原因是有3家超過150人的廠家實施減班休息，分別是機械設備製造業、金屬製品製造業及民生工業。

黃琦雅補充，經業者回報，上述3家皆表示有受到美國對等關稅影響，導致訂單縮減。整體而言，本期經業者自評有受美國關稅影響的家數為369家，影響人數8186人。

今年下半年減班休息在11月3日當期出現首次下修，總人數降至8331人，然而後續緩慢回升，本期又突破9000人。黃琦雅指出，目前觀察實施減班休息的業者大多都是個別廠家，人數浮動與廠家規模有關，如本期有3家較大規模的業者實施，帶動人數上升；勞動部會主動訪視實施減班休息的業者，提供就業安定措施協助。

黃琦雅說明，本期企業規模在50人以下者仍占多數，共有417家，超過總數的9成以上；若扣除上述3家較大規模的企業，整體增加人數大約在100至200人左右。

若就產業別區分，本期實施減班休息仍以製造業376家，8619人為大宗，其中又以金屬機電工業占比最多，有300家、影響6404人。

勞動部表示，目前通報減班休息的勞工，有328家為適用僱用安定措施的產業、7034人可申請薪資差額補貼；員工在雇主發放不低於最低工資的薪資保障外，另外還有勞動部發給7成薪資差額補貼，支持勞工經濟生活。

減班休息

延伸閱讀

無薪假觸底反彈？ 勞動部公布減班休息最新統計 3家超過150人皆因關稅

20%對等關稅影響多少？ 經濟部報告估：衝擊已緩解五成

專訪衛福部長／不能只有最低工資 衛福部擬保障新進醫護起薪

傳懷孕員工被霸凌 勞動部證實： 確有霸凌申訴 也已做相關處置

相關新聞

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,...

廠商看法趨保守 台經院10月製造業燈號維持代表低迷黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，雖電子及資通訊產品維持強勢，惟外銷及生產年增率收斂，廠商對景氣看法轉差，製造業景氣信...

退撫基金前10月獲利1299.94億元 收益率12.76%

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至10月底，實際收益數新台幣1299.94億元，實際收益率1...

基隆河油污 經長：台水也是受害者、盼檢調市府查明

基隆河油污染事件，台水已啟動應變作業，確保飲用水質標準。經濟部長龔明鑫今天表示，供水狀況經過數日已獲改善，異味問題已逐步...

楊珍妮：爭取對等關稅調降且不疊加 機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，會爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優...

替美訓練勞工換降關稅？ 楊珍妮：不在談判條件中

台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。