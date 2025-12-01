台EMS伺服器工廠多地布局 中系品牌商加速出海搶攻非美市場

隨著川普政府於2025年4月宣布對等關稅後，進一步促使台灣伺服器EMS業者前往美國布局。DIGITIMES觀察，2025年多數台系EMS業者已前往美國設廠或擴廠，多數規劃不晚於2026年底前全數建置完畢，屆時將總計有14座工廠在美設廠，將超越台灣本地13座、中國7座、墨西哥6座規模。

DIGITIMES觀察，隨著台系EMS業者均已赴美國設廠，且每個集團在亞洲、美洲、歐洲等地區均已建立工 廠，可分散地緣政治壓力，達成在全球各主要市場均可在地組裝製造目標，具體如美國、歐盟、中國等市場。

不過，雖然伺服器組裝工廠均已實現分散製造，但各式零組件仍相當仰賴亞洲供應鏈的供應，中國、東協、台灣等地目前仍是伺服器各式零組件主要來源，具體如中國的機構件與PCB等零組件、台灣的伺服器半成品與高階連接器等零組件、東協的電源供應器、機構件等零組件。整體而言，供應鏈雖然有自中國移轉至東協的趨勢，惟仍已該零組件組裝廠居多，實際製造的關鍵零組件仍多來自於中國或台灣。

此外，DIGITIMES觀察到，近年來中系品牌伺服企業者也隨著AI帶動全球伺服器需求，積極「出海」布局，具體包含新華三(H3C)、超聚變(Xfusion)、浪潮(Inspur)等業者，三家業者主要出海地點均為非美國市場為重心，具體如東協、拉丁美洲、獨立國協等地區。

個別而言，新華三主要出海地點是馬來西亞與印尼、墨西哥與巴西，據DIGITIMES估計，2025年新華三可望有6~7%營收來自海外貢獻；超聚變主要出海地點為馬來西亞、印尼、哈薩克與烏茲別克、墨西哥等地，據DIGITIMES估計，2025年超聚變可望有6~8%營收來自海外貢獻。前述兩家業者海外銷售於2025年成長快速，兩家業者於2023年僅有不到0.5%的營收來自海外出口貢獻。

而浪潮則由於2023年3月被美國商務部列為實體清單，加上於2025年3月美國政府擴大對浪潮6家子公司列入清單，截至2025年10月底DIGITIMES所掌握到的年度出口金額達800萬美元左右，較2023年4,466萬美元大幅減少，不過DIGITIMES評估，浪潮可能有其他管道對外出口，主要出口對象可能改為土耳其、俄羅斯與獨立國協地區。

綜上，台系伺服器EMS業者已因地緣政治影響，完成組裝工廠分散製造，可望於2026年維持製造優勢，取得AI需求先機；而中系伺服器品牌業者則透過其高CP值與靈活出貨手段等作法，預計於2026年持續擴大海外銷售。

此外，隨著中國政府於十五五規劃提出「AI+」政策願景，提出電力等「基礎建設結合算力」兩步走方式來落實AI+願景，未來不排除中系品牌伺服器業者接合中系電廠業者合作出海，以資料中心搭配電廠興建等整合性興建解決方案，以高CP值解決方案擴大出海。