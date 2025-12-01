快訊

楊珍妮：爭取對等關稅調降且不疊加 機率非常高

中央社／ 台北1日電
行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮上午赴立法院經濟委員報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。聯合報系記者林伯東／攝影
台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，會爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，「我們有信心」。立委追問，最終談判結果為對等關稅調降且不疊加的機率為何，楊珍妮多次回答「機率非常高」。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部、國家發展委員會、行政院經貿談判辦公室等相關單位就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

立委詢問，台灣談判團隊對於爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優惠，是否有信心。

楊珍妮表示，相信在行政院副院長鄭麗君帶領下，一定會爭取上述目標，「我們有信心」。

楊珍妮說明，今年4月至今，台灣對等關稅暫行稅率從32%降至20%，台灣團隊從4月開始與美方展開談判，美方「非常肯定我方務實積極態度，談判氣氛正向發展」。

根據行政院經貿談判辦公室報告，台灣經濟高度仰賴外貿，且台美逆差結構特殊，高達9成是來自半導體、資通訊產品、電子零組件等，涉及美方正進行的232條款調查，使得台灣對美關稅談判必須就對等關稅和232條款多項關稅一併磋商。

楊珍妮指出，台灣談判團隊將對等關稅與232條款一起談，一定會爭取對等關稅稅率調降且不疊加。國民黨立委謝衣鳯詢問，機率有多高，楊珍妮回答「機率非常高」。

行政院經貿談判辦公室說明，現階段台灣談判團隊是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件，以提供業者穩定經商環境，維繫產業利益及國家競爭力。

行政院經貿談判辦公室表示，談判團隊積極提出有利於台灣的方案與美方洽商，與美方的技術性磋商已大致完成，正在做文件交換，待完成書面文件交換過程後， 希望能夠進入到最後的總結會議，達成台美貿易協議。

