快訊

基隆河油污 經長：台水也是受害者、盼檢調市府查明

中央社／ 台北1日電
經濟部長龔明鑫上午赴立法院經濟委員報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。聯合報系記者林伯東／攝影
經濟部長龔明鑫上午赴立法院經濟委員報告「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」，並備質詢。聯合報系記者林伯東／攝影

基隆河油污染事件，台水已啟動應變作業，確保飲用水質標準。經濟部長龔明鑫今天表示，供水狀況經過數日已獲改善，異味問題已逐步控制；若仍有殘留情形，民眾可直接向台水公司反映協助處理。他也強調，台水在此事件中，也是受害者，呼籲基隆市政府與檢調盡速查明污染源頭。

龔明鑫上午赴立法院經濟委員會進行台美關稅談判專案報告前受訪。被問及基隆水污染事件時，他指出，台水公司在第一時間依標準程序處理，並已啟動補償機制，包含水費減免3度；若民眾自行清洗水塔，加碼減免2度；如委外清洗水塔，台水公司將憑證核銷相關費用。

台水公司說明，27日清晨基隆河八堵抽水站巡檢時發現油污，立即停止抽取原水並切換新山水庫供水；環保局調查後在崇智橋、暖江橋及碇內加油站周邊發現少量油污，並設置攔油索，目前仍追查實際污染者。

這起污染事件影響基隆市仁愛、安樂、信義、七堵、中山等5區約10.5萬戶，以及新北市汐止區4.7萬戶。台水已在28日正式報案，希望司法機關盡速查明肇事者，並強調污染公共水源情節重大，應依法嚴懲。

龔明鑫表示，由於涉案河川屬地方政府管理範圍，呼籲基隆市政府及檢調應加速調查污染原因，盡快還原真相，確保民眾用水安全。

台水 龔明鑫

