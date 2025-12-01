勞動基金單月史上新高！10月大賺3,006億元

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，截至2025年10月底，整體勞動基金規模為7兆5,646億元，收益數為8,595億元，收益率為12.46％，10月單月收益為3,006億元，是2025年第二次刷新史上單月收益最高的紀錄，受惠於10月台股大漲。

根據勞金局統計，歷年單月勞動基金收益，本次為最高。其次為2025年8月收益2,778億元，第三為2024年3月收益2,422億元。

另各基金因屬性及法規限制不同，可投資標的有別，故投資收益亦有所差異。其中，新制勞退基金規模為4兆9,880億元，收益率11.82％，10月累積收益5,589.1億元，若以目前參與收益分配的有效帳戶1,292萬戶計算，每位勞工平均帳面分紅增加至4.3萬元。

舊制勞退基金規模為1兆469億元，收益率18.55％；勞保基金規模為1兆2,909億元，收益率12.56％；就保基金規模為1,789億元，收益率0.11％；勞職保基金規模為370億元，收益率1.56；積欠工資墊償基金規模為229億元，收益率為10.69％。

受衛福部委託管理之國民年金保險基金規模為6,937億元，收益率為12.43％；受農業部委託管理之農民退休基金規模為257億元，收益率為14.96％。

勞金局表示，勞動基金為勞工經濟生活保障，以獲取長期穩健收益為目標，辦理各項投資以長期、穩健角度，多元分散布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響。

今年以來金融市場波動劇烈，勞動基金秉持專業，持續追求穩定表現，以長期成果來看，整體勞動基金近10年多（104~114.10）平均收益率為 7.76％，國保基金近10年多（104~114.10）平均收益率為 8.25％，投資績效穩健。

回顧10月市場表現，月初受到美國政府停擺及中國加強稀土出口管制等事件影響，市場表現震盪，然而美中隨即釋出緩和訊號，加上月底美國如預期降息，提振投資信心，金融市場延續AI熱潮，由科技股領漲帶動主要指數上漲。

國內方面，主計總處公布第3季經濟成長率年增率為7.64％，出口動能持續支撐景氣表現，在基本面穩健發展下，科技類股與AI概念股延續強勢，帶動臺灣加權指數穩步上揚。

整體來看，10月市場關注重點仍落在貨幣政策的寬鬆動向與科技類股表現，金融市場呈現上行格局，然時序進入11月份，市場波動再現，勞動基金維持穩健投資步伐，專注追求長期投資回報。

展望未來，美國聯準會（Fed）於10月30日會議決議下調利率1碼至3.75％~4.00％區間，決策聲明顯示雖然美國經濟溫和成長，但就業風險已見升高，且通膨數據仍在高位，後續發展仍須留意。

國內方面，台灣經濟研究院於11月6日公布我國最新經濟成長預測，受惠於AI產業快速發展，帶動全球投資熱潮，預估全年經濟成長率可來到5.94％，然而展望115年，受到高基期及市場尚存諸多不確定因素影響，經濟成長動能預料將較今年放緩，預測明年經濟成長率為2.60％。

總體來說，關稅與貿易政策後續效應仍可能影響通膨走勢，而美中貿易爭端再起突顯美國政策方向變數仍高；同時，地緣政治衝突頻繁，持續為全球市場帶來潛在波動風險。勞動基金運用局將密切掌握全球政經情勢，檢視布局策略，機動調整投資部位，強化基金運用效能，以提升基金長期投資效益。