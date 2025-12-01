製造業壓力再增大 台經院景氣燈號續亮低迷黃藍燈

快訊

經濟日報／ 記者洪安怡／台北即時報導

國內製造業景氣復甦動能持續疲弱。台經院公佈10月製造業景氣信號，續亮代表低迷的黃藍燈，信號值為10.56分，較上月的減少1.03分，逼近代表衰退的藍燈（10.5分以下）邊緣。台經院表示，製造業景氣走弱，主要原因在於外銷訂單與生產指數年增率較上月明顯收斂 ，拖累「原物料投入面」與「需求面」兩大指標表現，加上廠商對未來半年看法不如先前樂觀，導致信號值下滑。

在構成信號值的6項主要項目中，有5項分數減少，「原物料投入面」減少0.50分減幅最大，其次為「需求面」減少0.41分。台經院表示，雖然台股因市場預期美中貿易緊張情勢有望緩解而呈現價量齊揚，但傳統製造業廠商對當月景氣看法明顯轉差 ，加上部分電子機械業廠商對未來半年景氣也更趨於保守，影響了整體製造業景氣信號值。

就個別產業表現觀察，被視為景氣領頭羊的電腦、電子產品及光學製品業，燈號由9月的黃紅燈轉為「持平」的綠燈。台經院指出，儘管受惠於歐美需求增加，出口額創下歷年單月新高，但對日本與中國出口轉呈衰退，加上外銷訂單增幅收斂，影響需求面指標。此外，相關類股漲幅收斂，也拖累經營環境面指標。

傳統產業景氣則持續低迷。台經院表示，食品業受到國內出現非洲豬瘟事件，豬肉及相關食品需求減少，加上氣候轉濕冷影響冷飲需求，導致生產指數年增率由正轉負，景氣燈號續維持在黃藍燈。其他如化學製品、橡塑膠製品、基本金屬等產業，則受海外同業低價競爭、產能過剩、國際鋼市需求偏弱等因素影響，燈號續亮代表衰退的藍燈 。

台經院表示，目前國際貿易雖有緩和跡象，例如「川習會」同意出口管制及關稅暫緩一年，為全球供應鏈爭取到調整時間，EIU、S&P Global等國際機構也上修今、明年全球經濟成長預測。然而，外部不確定性仍高，美國因國會預算僵局導致政府停擺、中國民間消費與固定資產投資轉弱等因素，都將持續影響全球經濟。

台經院指出，進一步觀察外銷訂單，美歐、東協及日本等地區的電子及資通訊產品接單增速均已縮小，加上未來2個月比較基期偏高，科技業成長動能恐將趨緩。在全球經濟復甦不確定性升高下，客戶備貨策略偏向保守，將持續影響我國製造業接單與生產動能，製造業仍須審慎因應，持續提升韌性，才能維持穩健發展。

景氣燈號 製造業 台經院

台美談判最後階段 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

台美關稅談判進入到最後階段，經濟部長龔明鑫表示，與日韓是拿一筆錢給美方投資，而後利益均分不同，「台灣模式」是台美雙方行政...

富邦金羅瑋：明年股優於債 慎防首季市場波動

在川普政府的政經變化牽動全球市場之際，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明年金融市場可望比今年更具可預測性，但第一季政治...

台北富邦銀行：2026年投資焦點 全球五大投資趨勢受矚目

隨著時序即將邁入2026年，有哪些投資趨勢投資人不可不知？台北富邦銀行資深副總吳傳文於「2026富邦財經趨勢論壇」表示，...

關稅談判以「台灣模式」洽談 經貿辦透露台美觸及5議題

台美關稅談判倒數，行政院經貿談判辦公室指出，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，包括台美政府間合作協助美...

缺貨到2027年 DRAM超級循環來了？小心這些外部風險

最近DRAM（動態隨機存取記憶體）缺貨問題愈演愈烈，不少終端科技產品開發碰到這個問題都直呼，「拿不到貨」，形成「誰有DRAM，誰就有錢賺」的局面。DRAM缺貨問題何時可解？連最先進的生成式AI都一致回答短期無解。不過，根據主要記憶體廠、模組廠及通路商，都認為缺貨問題至少會維持到2027年才會紓解。換句話說，明年一整年都無解。

明年經濟 一字預測／李長庚選「越」 井琪挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，國泰金控總經理李長庚選「越」，遠傳電信總經理井琪選「穩」。

