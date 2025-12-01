富邦金羅瑋：明年股優於債 慎防首季市場波動

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
富邦財富趨勢論壇即將展開，首席經濟學家羅瑋：明年股優於債，慎防首季市場波動。圖/本報系資料照片
在川普政府的政經變化牽動全球市場之際，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明年金融市場可望比今年更具可預測性，但第一季政治與政策風險仍高，需提高對短期劇烈波動的警覺。他表示，主要經濟體明年維持溫和成長，在風險與機會並存下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

但羅瑋也提醒，明年第一季可能重演今年3、4月的劇烈波動，主因是法人1月獲利調節、美國兩黨協商期限落在1月30日、第四季 GDP公布、科技股財報與農曆年後補漲補跌等因素，Fed人事變化也將牽動市場氣氛。

至於台灣雙率政策，羅瑋認為，央行在7月開始陸續引導市場利率下滑，「而且效果很不錯」，如果經濟情勢不如預期，則會在明年第2季微幅降息半碼。匯率上，羅瑋指出新台幣明年有微幅升值的空間，幅度大概在29.5-31元。

羅瑋表示，2026年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向更為清晰，不確定性下降，明年市場三大基調包括全球經濟維持「溫和成長」、各國央行貨幣政策調整接近尾聲，以及地緣政治與國際貿易局勢出現變化。他指出，若川普成功調停俄烏停火，是稍可期待的「意外驚喜」。

在美國政策面，羅瑋提醒，Fed人事布局與降息步調仍是2026年關鍵變數。他指出，若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂美元微笑曲線整體向下平移。至於利率上，羅瑋分析，聯準會有望降到百分之三左右，然而，如果降息幅度超過五碼，這表示並非預防性降息，而是擔心經濟衰退的政策結果，「要特別小心。」

展望資產市場，羅瑋表示，明年在降息循環進入尾聲、新世代投資人偏好虛擬貨幣與科技股下，「股票整體優於債券」。美股有AI投資與獲利成長支撐，歐股、日股可望受惠資本支出回升；新興市場則取決於美國貿易政策與美元資金環境。

債市方面，短天期美債因殖利率低、具防禦特性，仍吸引保守型資金，但長天期美債受政府高負債與通膨預期影響，下行空間有限；信用債利差恐隨美元流動性收斂而波動。原物料市場則取決於OPEC+ 政策與地緣情勢，黃金等貴金屬比重仍有提升趨勢。

富邦財經趨勢論壇將於12月12日中午在「富邦 FUBON」LINE 官方帳號與臉書粉絲團直播，分享明年經濟方向與投資策略。

台美談判最後階段 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

台美關稅談判進入到最後階段，經濟部長龔明鑫表示，與日韓是拿一筆錢給美方投資，而後利益均分不同，「台灣模式」是台美雙方行政...

替美訓練勞工換降關稅？ 楊珍妮：不在談判條件中

台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮...

台北富邦銀行：2026年投資焦點 全球五大投資趨勢受矚目

隨著時序即將邁入2026年，有哪些投資趨勢投資人不可不知？台北富邦銀行資深副總吳傳文於「2026富邦財經趨勢論壇」表示，...

關稅談判以「台灣模式」洽談 經貿辦透露台美觸及5議題

台美關稅談判倒數，行政院經貿談判辦公室指出，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，包括台美政府間合作協助美...

缺貨到2027年 DRAM超級循環來了？小心這些外部風險

最近DRAM（動態隨機存取記憶體）缺貨問題愈演愈烈，不少終端科技產品開發碰到這個問題都直呼，「拿不到貨」，形成「誰有DRAM，誰就有錢賺」的局面。DRAM缺貨問題何時可解？連最先進的生成式AI都一致回答短期無解。不過，根據主要記憶體廠、模組廠及通路商，都認為缺貨問題至少會維持到2027年才會紓解。換句話說，明年一整年都無解。

