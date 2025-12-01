富邦金羅瑋：明年股優於債 慎防首季市場波動

在川普政府的政經變化牽動全球市場之際，富邦金控首席經濟學家羅瑋博士指出，明年金融市場可望比今年更具可預測性，但第一季政治與政策風險仍高，需提高對短期劇烈波動的警覺。他表示，主要經濟體明年維持溫和成長，在風險與機會並存下，2026年整體仍將呈現「股優於債」的資產配置格局。

但羅瑋也提醒，明年第一季可能重演今年3、4月的劇烈波動，主因是法人1月獲利調節、美國兩黨協商期限落在1月30日、第四季 GDP公布、科技股財報與農曆年後補漲補跌等因素，Fed人事變化也將牽動市場氣氛。

至於台灣雙率政策，羅瑋認為，央行在7月開始陸續引導市場利率下滑，「而且效果很不錯」，如果經濟情勢不如預期，則會在明年第2季微幅降息半碼。匯率上，羅瑋指出新台幣明年有微幅升值的空間，幅度大概在29.5-31元。

羅瑋表示，2026年隨著川普推動的各項政策明朗化，聯準會（Fed）動向更為清晰，不確定性下降，明年市場三大基調包括全球經濟維持「溫和成長」、各國央行貨幣政策調整接近尾聲，以及地緣政治與國際貿易局勢出現變化。他指出，若川普成功調停俄烏停火，是稍可期待的「意外驚喜」。

在美國政策面，羅瑋提醒，Fed人事布局與降息步調仍是2026年關鍵變數。他指出，若Fed獨立性及政治干預貨幣政策的疑慮升高，可能削弱市場對美元資產的長期信心，導致所謂美元微笑曲線整體向下平移。至於利率上，羅瑋分析，聯準會有望降到百分之三左右，然而，如果降息幅度超過五碼，這表示並非預防性降息，而是擔心經濟衰退的政策結果，「要特別小心。」

展望資產市場，羅瑋表示，明年在降息循環進入尾聲、新世代投資人偏好虛擬貨幣與科技股下，「股票整體優於債券」。美股有AI投資與獲利成長支撐，歐股、日股可望受惠資本支出回升；新興市場則取決於美國貿易政策與美元資金環境。

債市方面，短天期美債因殖利率低、具防禦特性，仍吸引保守型資金，但長天期美債受政府高負債與通膨預期影響，下行空間有限；信用債利差恐隨美元流動性收斂而波動。原物料市場則取決於OPEC+ 政策與地緣情勢，黃金等貴金屬比重仍有提升趨勢。

富邦財經趨勢論壇將於12月12日中午在「富邦 FUBON」LINE 官方帳號與臉書粉絲團直播，分享明年經濟方向與投資策略。