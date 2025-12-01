快訊

中央社／ 台北1日電
行政院政務委員楊珍妮。聯合報系資料照／記者黃義書攝影
台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮表示，沒有答應美國要幫他們訓練技術人員，這不在談判條件之中。

外媒報導，美國川普政府與台灣進行談判，內容可能包含台灣協助訓練美國勞工，學習半導體製造相關技術，以換取美方降低關稅。

立法院經濟委員會今天邀經濟部、國發會、經貿談判辦公室等相關部會就「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行報告。

國民黨立委謝衣鳯、鄭正鈐關切，台灣是否承諾協助美國訓練半導體勞工換取降低關稅，楊珍妮表示，台灣沒有答應美國幫他們訓練技術人員，「這不是在我們談判條件之一」。

謝衣鳯追問，美國要求台灣企業赴美投資時，勢必要求須使用當地勞動力，對此經濟部長龔明鑫回答，對外投資而言，當然會使用當地勞工。

龔明鑫補充，企業赴美國設廠，若沒有人力，廠就沒辦法運作，以台積電為例，本身也有職能訓練。

國發會主委葉俊顯也說，台積電對於人力運用本身會有判斷。立委詢問，美方有無要求多少比例用在地員工，葉俊顯表示，他不清楚。

楊珍妮重申，談判細節尚未定案，因此沒辦法對外說明；但對於報導聲稱訓練勞工是關稅減讓一部分條件，現在沒有談到這些。

相關新聞

無薪假回升增至9,153人 製造業三大型廠商受關稅影響

勞動部1日公布最新一期減班休息（無薪假）計456家、9,153人。上一期11月17日公布實施家數計435家，實施人數8,...

廠商看法趨保守 台經院10月製造業燈號維持代表低迷黃藍燈

台經院今天發布10月製造業景氣燈號，雖電子及資通訊產品維持強勢，惟外銷及生產年增率收斂，廠商對景氣看法轉差，製造業景氣信...

退撫基金前10月獲利1299.94億元 收益率12.76%

公務人員退休撫卹基金管理局今天公布最新基金操作績效，今年度截至10月底，實際收益數新台幣1299.94億元，實際收益率1...

基隆河油污 經長：台水也是受害者、盼檢調市府查明

基隆河油污染事件，台水已啟動應變作業，確保飲用水質標準。經濟部長龔明鑫今天表示，供水狀況經過數日已獲改善，異味問題已逐步...

楊珍妮：爭取對等關稅調降且不疊加 機率非常高

台美關稅談判進入最後階段，行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮指出，會爭取調降對等關稅、稅率不疊加，以及232條款關稅優...

替美訓練勞工換降關稅？ 楊珍妮：不在談判條件中

台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮...

