台北富邦銀行：2026年投資焦點 全球五大投資趨勢受矚目

隨著時序即將邁入2026年，有哪些投資趨勢投資人不可不知？台北富邦銀行資深副總吳傳文於「2026富邦財經趨勢論壇」表示，就全球區域市場來看，美國及越南兩大市場值得重點關注；而就產業面來看，受益於川普關稅政策影響，市場對於美國鋼鐵及工業金屬需求將持續攀升，另隨著AI持續發展，電力需求大增，加上川普的友善核能策略，預期鈾礦投資將再起，而隨著全球步向高齡化社會，將推高自駕車需求，長期有望帶動產業股價成長。

趨勢一：美國領航全世界 火力全開布局AI

今年美國名目GDP預計更將成長至30.5兆元，約占全球27%，在AI需求快速成長下，晶片銷售全球市占率高達50.4%。美國仍將是全球經濟的核心驅動力，且今年在川普施壓下，各國陸續承諾對美投資，主要國家合計投資將高達6兆美元以上；科技龍頭Apple、Nvidia、台積電分別宣布對美投資6,000億、5,000億及1,650億，進一步鞏固美國在 AI 生態系中的核心地位，龍頭地位穩固。IMF 與多家投資銀行評估，受 AI 相關資本支出與資料中心擴建支撐，美國經濟成長具備相當的韌性。

吳傳文表示，隨著世界各國的AI軍備賽，雲端巨頭齊聚美國，積極採購GPU與擴建資料中心，今年雲端基礎設施資本支出將成長36%，明年將持續成長14%。根據AI所帶來生產力提升估算，預計將為標普500指數增加13兆至16兆美元或29%的市值。另外，全球資料中心總容量中，美國占有超過五成(54%)的主導地位，未來四年內資料中心總容量預計將翻倍成長，美國將成為最大的受惠者。

未來人形機器人將扮演把AI帶入實體世界的重要角色，如同人類智慧中樞大腦一般，人型機器人最重要、最具價值的部分也是大腦，目前發展機器人大腦企業中，北美與歐洲企業主導約六成，其中以輝達最具潛力。此外，吳傳文指出，降息使企業融資成本降低，科技股因高成長性、資本效率與市場偏好，往往能跑贏大盤，過去20年平均報酬達17%，居11大產業之冠。而美國科技類股擁有高毛利率與強勁現金流，即使經濟放緩，堅實的財務體質具備抗壓性，投資人可多加關注。

趨勢二：東協經濟發動機 越南強勢崛起

近年深受全球投資人關注的東協市場中，越南是箇中翹楚，其人口已在2023年正式突破1億，目前正處在人口結構的黃金時期，勞動力充足且總人口數持續上升，預計還能持續享有人口紅利約11年。越南經濟動能強勁，2020年以來GDP年成長表現優於東協四國(印尼、菲律賓、馬來西亞、泰國)，並在近4年獲得GDP年成長平均6.5%的好成績，預計在2030年前可保持平均每年5%的高速成長。

越南政府積極推動大型基建，包括總長1,541公里的南北高鐵、河內/胡志明市地鐵、高速公路、隆城國際機場、主要港口升級與河運等，並同步通過「第8版國家電力發展計畫」，以滿足越南逐步上升的電力需求，在現有電網基礎上鼓勵發展再生能源，以風能、太陽能為優先，同時將核能納入規劃中。全國上下致力基礎建設，瞄準2045成為已發展國家。

吳傳文表示，越南在經濟快速發展下，不僅企業融資需求持續上升，其中產階級也急遽擴張，推升財管、個人金融與消費動能。預計在未來八年間，貸款總額將以每年CAGR 13.5%(Compound Annual Growth Rate)成長至2兆美元；同時，未來五年零售總額將以12%CAGR增加至5,470億美元。其中，越南政府大力推動電商發展，預期2030年相關金額上看1,000億美金，達全國零售總額的20%。越南股市具「高成長、高波動」特性，胡志明指數近年漲幅強勁，股價不再便宜，估值已高於五年平均，但因上漲源於企業獲利持續成長，走勢相對健康，值得長期投資，建議投資人在投資策略上應制定部位比例限制，以控制風險。

趨勢三：川普保護下的機會 美國鋼鐵與金屬

2018年美國擴大關稅與反傾銷措施，使全球鋼鐵產量增速受抑，同時推升美國鋼鐵價格維持高位。今年川普上任後，要求企業回流美國與擴大投資，Apple、Nvidia、台積電等企業，都宣布在未來五年將在美國投入數千億美元用於工廠建造，為鋼鐵、礦產與工業金屬市場帶來龐大需求。

2026 年將是美國鋼鐵與金屬企業盈餘反轉的重要一年。近三年數據顯示，美國鋼鐵進口比重明顯縮小，此趨勢將在未來延續。雖然2025年美國鋼鐵與金屬企業盈餘走低，主要原因為原物料價格回落與折舊費用增加，這都將隨著建廠需求擴張與關稅支撐價格而緩解，預期2026年起獲利將重新增長。

吳傳文指出，過去美國製造業建廠增速自高檔往下修正時間約為兩年，本輪下行週期自2023年4月已經歷27個月，意味著建廠支出修正期應離結束不遠。回顧2021~2023年受政府製造業回流政策，建廠支出大幅攀升，2026年後有望再次複製。原物料估值優於大盤的情形往往出現在景氣復甦初期，暗示大量投資的開始。當前美國的鋼鐵與金屬企業指數相較S&P500股價營收比而言，仍處在歷史相對低位，疊加川普創造的利多題材，投資價值浮現。不過，中國房地產景氣回穩後，鋼鐵產量可能反彈，增加全球供給。雖然中國推動反內卷政策有助抑制產能過剩，但股價不再便宜，投資人仍須留意鋼價波動風險。

趨勢四：核能復興浪潮 鈾礦投資再起

福島核災後，歐美反核聲浪重創核電產業，但近年因全球能源需求攀升與減碳壓力推動核能重新受到重視，目前全球有61座核反應爐正在興建中，中俄僅占32座，但設計來自中俄的比例卻高達九成，全球核電技術仍高度仰賴中俄。美國為降低對中俄核能技術的依賴，積極強化濃縮鈾、燃料製造與核子技術的國內供應鏈。

近年隨著電力需求大增與對乾淨能源以及電力可靠性的重視，各國不僅考慮建造大型核電機組，也增加對SMRs等新技術投資，由於核電廠布建到商轉時間長，短中期將以重啟、延壽、升級提升發電容量，川普5月簽署行政命令，支持加速核電機組功率提升，預估將有50座反應爐進行升級。此外，核電廠不斷擴張將帶動鈾需求成長，過往鈾礦勘探和生產的投資一直不足，依據估計，至2040年鈾供應缺口將從2025年的約2,000萬磅增加到約1.3億磅。

吳傳文表示，核能供應鏈上游(鈾礦、濃縮鈾)與燃料製造多為寡占市場，反應爐的設計製造與設備也高度集中，透過投資相關ETF，能全面參與核能的不同階段(延壽、升級、新建、採用新技術等)，並可適度布局SMRs(小型模組化反應爐)等先進的核能技術。目前核能指數估值位階與標普500相當，但自2023年以來，核能相關指數漲幅已翻倍，標普500漲幅則僅約70%，歷史表現遠優於大盤。然而，SMRs雖為市場矚目焦點，但目前距離全面商業化仍有挑戰，且核能與鈾礦族群對鈾價敏感，股價波動大，投資人須留意政策轉向與估值回檔風險。

趨勢五：自駕車時代上路 產業迎兆元商機

全球汽車產業邁向智慧化，自駕技術快速進化。2024 年全球智駕/自駕汽車市場規模已達 3,709 萬台。自駕程度可分為五個等級，目前市場上以Level 1和Level 2為主流，世界經濟論壇預期2035年全球新車中，具環境辨識能力的Level3和系統具完全自駕能力Level 4的佔比將提升至約8%。

現階段最活躍的無人駕駛車市場在美國和中國，以卡車及計程車最受重視，自駕卡車可減少勞動力成本與疲勞駕駛，自駕計程車則被視為是改善城市交通的重要關鍵，各家大廠已啟動測試或小規模試營運，預計2026年無人車隊的規模將擴大。隨著未來車輛配備的自動化功能提升，將使自動駕駛汽車成為高度應用機器人技術的行業，10年內可望帶動上看數兆美元的潛在商機。

吳傳文指出，全球少子化的趨勢下，勞動人口短缺、人口結構呈現高齡化的問題將逐漸浮現。商業車輛面臨駕駛缺工、長途疲勞駕駛等議題，高齡駕駛者也帶來潛在的交通安全疑慮，社會結構改變將推升自駕車需求。自駕車輛發展將帶動產業鏈的投資機會，投資人可關注包括自動駕駛(例如雷達組合、晶片及算法組合、以及線控制動系統、線控轉向系統等)、智能座艙以及語音控制等相關類股，整體自駕車產業規模提升，將有望拉動供應鏈的股價表現。