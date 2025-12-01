台美對等關稅三目標即將達陣？經長、總談判代表這麼說
綠委陳亭妃表示，現談判已進入最後階段，雙方正在進行文書交換過程，所以能釋出訊息風向不多，她質詢龔明鑫、楊珍妮，對於調降對等關稅不疊加、232優惠待遇、採「台灣模式」投資美國三目標是否有信心達陣？龔明鑫及楊珍妮連連點頭回答：有信心。
藍委謝依鳯質詢，調降對等關稅機率高不高？楊珍妮表示，「機率非常高」。楊珍妮表示，因我對美貿易逆差是在半導體及電子產品，所以對等關稅及232條款一起談。
綠委邱議瑩質詢，目前談判進度、或是談判氛圍如何？楊珍妮表示，自4月談判以來，美方肯定我方務實態度，現在是「正面發展」。
邱議瑩表示，外媒指我方要投資美國4,000億美元，並指這是黑箱作業。楊珍妮說，這是揣測的，金額尚未議定。
藍委呂玉玲質詢，日本承諾投資5,500億美元、南韓承諾投資3,500億美元，分別占日、韓GDP的14%及20%，若台灣投資4,000億美元，是占我GDP一半，這是我國財政環境可以接受？對此，楊珍妮表示，投資美國我方條件是依我產業結構、經濟發展去談，我國模式和日、韓模式不同。
龔明鑫說明，所謂台灣模式是廠商有訂單去自主投資，有錢可以賺，兩邊政府幫忙促成，不像日、韓拿出一筆財政投資，台灣模式不同。
