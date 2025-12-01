快訊

台美談判最後階段 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
經濟部長龔明鑫。圖／本報資料照片
台美關稅談判進入到最後階段，經濟部長龔明鑫表示，與日韓是拿一筆錢給美方投資，而後利益均分不同，「台灣模式」是台美雙方行政單位相互溝通，貼近客戶結合市場，爭取更有利的投資環境與條件，更對稅率可以有現行的「20+N」進一步往下調降且不疊加有信心。

立院經委會今邀請國發會、經濟部、外交部等部會「台美關稅協議之談判方針、進度、爭議事項、雙方可能承諾及台灣產業之影響評估」進行專案報告。

至於民進黨立委林岱樺提出，過去投資台灣三大方案後台商回流，增加2.5兆元投資、8萬個工作機會，但媒體報導台灣將投資4000億美元（約為新台幣12.5兆元），產業可能往美遷移將產生的衝擊。

龔明鑫則強調，不會排擠到國內投資，先進技術也會留在台灣。

行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮也說，美方從一開始就肯定台灣務實與積極的態度，因此談判是正向發展，4000億美元的投資是揣測，也沒有黑箱作業，更不是財政支出，而是企業自主投資。

龔明鑫 關稅

