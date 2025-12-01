快訊

彭博專欄：陸緊盯美版俄烏計畫 恐向川普提「28點台灣方案」

勞工請安心！勞動基金最新績效出爐 大賺8,595億

「夜店大亨」昨晚被攻擊 夏天倫深夜社群發文：幫朋友擋刀

卓揆肯定各國青年選手 展現專業實力與無限創意

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

行政院長卓榮泰30日出席「2025亞洲技能競賽」閉幕典禮時表示，此次競賽是我國繼1993年主辦國際技能競賽後，睽違32年，再度舉辦國際級技能競賽盛會，共具有三大特色，一是歷屆參賽選手最多，計320名；二是參與國最多，來自30個國家；三是競賽職類最多，高達44項職類。他要感謝亞洲技能競賽組織予以我國主辦的機會，這也證明臺灣培訓技能人才的成果，獲得國際肯定。

卓榮泰表示，在3天賽程中，各國青年好手以專業實力與無限創意，實踐「技能在手，未來看我」的真正意涵，展現技能可為大眾帶來溫暖、幸福與進步的生活。其中，營建與工程技術的選手們，在砌磚、木工、冷凍工程、電氣裝配等專業領域，充分展現建築安全、韌性城市的能力；餐飲、美容、美髮、花藝設計的選手們，則在各細節中為人們打造更舒適的生活。

卓榮泰向所有參賽選手、教練與指導老師表達最深的敬意，競賽終有名次之分，但不論結果為何，一技在身，就是終生無價，每次練習、每滴汗水都是對夢想最誠摯的追求。競賽結果並非終點，重要的是從中獲得寶貴經驗，成為人生的珍貴資產。

卓榮泰期勉所有選手們未來在各領域發光發熱，成為帶領國家產業升級的關鍵人物，並帶著這段經驗與友誼，持續在未來的道路上攜手合作。

卓榮泰強調，「以技能立國、以技能振興產業」是臺灣產業永續發展的關鍵，政府也深知技能價值不僅存在於科技產業。亞洲是全球產業與人才合作的新核心，臺灣願意與亞洲技能競賽組織及各國夥伴們攜手合作，深化「亞洲技能夥伴網絡」，持續共同推動「國際技能建構中心」合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準的接軌與合作。透過跨國連結，共同培養人才，塑造亞洲的技術未來，讓亞洲在全球產業中，展現更強的技術與質量、創新與動能。

最後，卓榮泰再度感謝亞洲技能競賽組織、主辦團隊勞動部、協辦機關與贊助夥伴的籌備與努力，以及所有裁判、指導老師、志工夥伴的付出，成為推動亞洲技能發展及產業創新重要的力量，不僅讓世界看到亞洲，也讓臺灣與所有夥伴一起照亮國際。

延伸閱讀

彰銀放款中小企 成果卓越

馬太鞍溪橋重建進度曝光 卓榮泰：鋼便橋已完成4成、明年安全上路

總質詢落幕 卓榮泰指「行政立法三大差異」：誠懇希望兩院合作

影／施政總質詢結束 卓榮泰：期待兩院尋求最高的共識

相關新聞

台美談判最後階段 龔明鑫：有信心稅率調降且不疊加

台美關稅談判進入到最後階段，經濟部長龔明鑫表示，與日韓是拿一筆錢給美方投資，而後利益均分不同，「台灣模式」是台美雙方行政...

替美訓練勞工換降關稅？ 楊珍妮：不在談判條件中

台美談判進入最後階段，近日外媒報導，台灣可能透過協助訓練美國勞工，換取美方降低關稅。行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮...

台北富邦銀行：2026年投資焦點 全球五大投資趨勢受矚目

隨著時序即將邁入2026年，有哪些投資趨勢投資人不可不知？台北富邦銀行資深副總吳傳文於「2026富邦財經趨勢論壇」表示，...

關稅談判以「台灣模式」洽談 經貿辦透露台美觸及5議題

台美關稅談判倒數，行政院經貿談判辦公室指出，現階段談判重點是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，包括台美政府間合作協助美...

缺貨到2027年 DRAM超級循環來了？小心這些外部風險

最近DRAM（動態隨機存取記憶體）缺貨問題愈演愈烈，不少終端科技產品開發碰到這個問題都直呼，「拿不到貨」，形成「誰有DRAM，誰就有錢賺」的局面。DRAM缺貨問題何時可解？連最先進的生成式AI都一致回答短期無解。不過，根據主要記憶體廠、模組廠及通路商，都認為缺貨問題至少會維持到2027年才會紓解。換句話說，明年一整年都無解。

明年經濟 一字預測／李長庚選「越」 井琪挑「穩」

經濟日報主辦「2026經濟關鍵字大預測活動」，國泰金控總經理李長庚選「越」，遠傳電信總經理井琪選「穩」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。