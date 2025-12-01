卓揆肯定各國青年選手 展現專業實力與無限創意

行政院長卓榮泰30日出席「2025亞洲技能競賽」閉幕典禮時表示，此次競賽是我國繼1993年主辦國際技能競賽後，睽違32年，再度舉辦國際級技能競賽盛會，共具有三大特色，一是歷屆參賽選手最多，計320名；二是參與國最多，來自30個國家；三是競賽職類最多，高達44項職類。他要感謝亞洲技能競賽組織予以我國主辦的機會，這也證明臺灣培訓技能人才的成果，獲得國際肯定。

卓榮泰表示，在3天賽程中，各國青年好手以專業實力與無限創意，實踐「技能在手，未來看我」的真正意涵，展現技能可為大眾帶來溫暖、幸福與進步的生活。其中，營建與工程技術的選手們，在砌磚、木工、冷凍工程、電氣裝配等專業領域，充分展現建築安全、韌性城市的能力；餐飲、美容、美髮、花藝設計的選手們，則在各細節中為人們打造更舒適的生活。

卓榮泰向所有參賽選手、教練與指導老師表達最深的敬意，競賽終有名次之分，但不論結果為何，一技在身，就是終生無價，每次練習、每滴汗水都是對夢想最誠摯的追求。競賽結果並非終點，重要的是從中獲得寶貴經驗，成為人生的珍貴資產。

卓榮泰期勉所有選手們未來在各領域發光發熱，成為帶領國家產業升級的關鍵人物，並帶著這段經驗與友誼，持續在未來的道路上攜手合作。

卓榮泰強調，「以技能立國、以技能振興產業」是臺灣產業永續發展的關鍵，政府也深知技能價值不僅存在於科技產業。亞洲是全球產業與人才合作的新核心，臺灣願意與亞洲技能競賽組織及各國夥伴們攜手合作，深化「亞洲技能夥伴網絡」，持續共同推動「國際技能建構中心」合作計畫，分享培訓經驗、跨國師資，並落實技能標準的接軌與合作。透過跨國連結，共同培養人才，塑造亞洲的技術未來，讓亞洲在全球產業中，展現更強的技術與質量、創新與動能。

最後，卓榮泰再度感謝亞洲技能競賽組織、主辦團隊勞動部、協辦機關與贊助夥伴的籌備與努力，以及所有裁判、指導老師、志工夥伴的付出，成為推動亞洲技能發展及產業創新重要的力量，不僅讓世界看到亞洲，也讓臺灣與所有夥伴一起照亮國際。