何壽川：AI化工 永豐餘製程減碳

創立百年的永豐餘，在「醣經濟」的基礎上，以化學工程為引擎，持續探索綠色能源與綠色材料的未來發展。永豐餘學院院長何壽川上月廿九日指出，永豐餘將迎來製漿工藝的新突破—「Electro-Kraft（超膜電製漿）」，藉由膜技術與電化學的原理應用，大幅實現製程減碳。永豐餘也投入離子液體溶解纖維素的抽絲及製膜技術，目標是提供低碳材料新選項。

在台灣化學工程學會的七十二周年年會，何壽川以「醣經濟×ＡＩ化工：百年永豐餘的轉型」為題發表演講。他表示，「化工」正從傳統製造的模式，轉化為智慧型、低碳化的永續推手，永豐餘旗下的申豐特用應材已運用ＡＩ模型，即時預測ＳＢＲ乳膠聚合反應的溫度與轉化率，優化製程碳足跡。

何壽川回顧永豐餘的百年歷程指出，永豐餘隨著能源與材料科技的變遷不斷轉型：從肥料跨入造紙，從循環經濟走向綠色材料與ＡＩ化工，以能源、水、紙、農業和碳的五大全循環為核心。

能源循環部分，永豐餘工業用紙新屋廠在水處理上利用生物技術，以厭氧菌把水裡的有機物變成沼氣，把有機物分解只需四小時，生產濃度超過百分之八十的甲烷。最近廚餘去化問題，許多單位希望把廚餘送到永豐餘處理，也代表其循環經濟的獨到之處。在醣基材料的應用方面，永豐餘投入離子液體溶解纖維素的抽絲技術。

何壽川表示，永豐餘的百年不是單一事業的延續，而是隨時代不斷轉換能源與材料的可能性。永豐餘推動的化工發展將以數據為引擎、碳管理為核心、醣基材料為養分，並透過跨領域合作，以期望在全球淨零競局中創造新的競爭力。