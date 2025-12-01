快訊

基隆自來水連日異味爆民怨 謝國樑：明依飲用水管理條例開罰台水

聽新聞
0:00 / 0:00

何壽川：AI化工 永豐餘製程減碳

聯合報／ 記者賴昭穎／台北報導
永豐餘學院院長何壽川於台灣化學工程學會年會發表演講。圖／永豐餘提供
永豐餘學院院長何壽川於台灣化學工程學會年會發表演講。圖／永豐餘提供

創立百年的永豐餘，在「醣經濟」的基礎上，以化學工程為引擎，持續探索綠色能源與綠色材料的未來發展。永豐餘學院院長何壽川上月廿九日指出，永豐餘將迎來製漿工藝的新突破—「Electro-Kraft（超膜電製漿）」，藉由膜技術與電化學的原理應用，大幅實現製程減碳。永豐餘也投入離子液體溶解纖維素的抽絲及製膜技術，目標是提供低碳材料新選項。

在台灣化學工程學會的七十二周年年會，何壽川以「醣經濟×ＡＩ化工：百年永豐餘的轉型」為題發表演講。他表示，「化工」正從傳統製造的模式，轉化為智慧型、低碳化的永續推手，永豐餘旗下的申豐特用應材已運用ＡＩ模型，即時預測ＳＢＲ乳膠聚合反應的溫度與轉化率，優化製程碳足跡。

何壽川回顧永豐餘的百年歷程指出，永豐餘隨著能源與材料科技的變遷不斷轉型：從肥料跨入造紙，從循環經濟走向綠色材料與ＡＩ化工，以能源、水、紙、農業和碳的五大全循環為核心。

能源循環部分，永豐餘工業用紙新屋廠在水處理上利用生物技術，以厭氧菌把水裡的有機物變成沼氣，把有機物分解只需四小時，生產濃度超過百分之八十的甲烷。最近廚餘去化問題，許多單位希望把廚餘送到永豐餘處理，也代表其循環經濟的獨到之處。在醣基材料的應用方面，永豐餘投入離子液體溶解纖維素的抽絲技術。

何壽川表示，永豐餘的百年不是單一事業的延續，而是隨時代不斷轉換能源與材料的可能性。永豐餘推動的化工發展將以數據為引擎、碳管理為核心、醣基材料為養分，並透過跨領域合作，以期望在全球淨零競局中創造新的競爭力。

永豐餘 何壽川

延伸閱讀

經濟日報社論／COP30帶來政府減碳新思維

台積電今年第4季導入藍氨減碳 創國內半導體業首例

瑞幸咖啡進軍台灣牽出彰化翁家勢力 供應鏈家族背景曝光

台積電供應鏈論壇登場 化工族群表態 中華化攻漲停、寫28個月新高

相關新聞

台灣模式的供應鏈合作 經貿辦提台美關稅五大重點

台美談判進入深水區，立院經委會12月1日將邀請財經部會報告，經貿辦書面報告指出現階段談判模式仍以台灣模式的供應鏈合作為主...

台美關稅談判將掀牌 經濟部：爭取調降不疊加等三大目標

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，目前台...

20%對等關稅影響多少？ 經濟部報告估：衝擊已緩解五成

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，相較於...

本周財經焦點

本周財經焦點

換屋貸款限制 外界預期央行可能調整

中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...

房市後勢 建商樂觀 代銷業者、銀行保守

今年房市交易降溫，中央銀行是否鬆綁管制措施仍在未定之天，對房市後勢，產業看法分歧。建商認為現階段已是谷底，明年可望量能回...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。