基辛格：台積赴美 無助降低晶片依賴

美國晶片大廠英特爾近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報專訪時表示，台積電赴美設廠無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。此外，他二○二一年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。

基辛格重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格受訪時被問到問題出在哪裡，他說，「（英特爾）衰敗程度，比我的認知更深也更嚴重。」

基辛格說，在他回鍋之前的五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18Ａ製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。