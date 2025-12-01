快訊

基辛格：台積赴美 無助降低晶片依賴

聯合報／ 編譯林文彬／綜合報導

美國晶片大廠英特爾近幾年光環褪色，前執行長基辛格接受英國金融時報專訪時表示，台積電赴美設廠無助於降低晶片製造對亞洲的依賴，唯有「經濟版圖位移」才能觸發這種改變。此外，他二○二一年接掌英特爾兵符後，才發現英特爾的衰敗程度超乎想像。

基辛格重返英特爾並出任執行長後，區隔旗下晶圓代工事業，希望以代工晶片重拾晶片製造領先地位，卻一直等不到大客戶。基辛格受訪時被問到問題出在哪裡，他說，「（英特爾）衰敗程度，比我的認知更深也更嚴重。」

基辛格說，在他回鍋之前的五年，英特爾沒有任何一項產品準時交貨，「基本紀律」已拋到九霄雲外，彷彿連晶片工程也不會做了。英特爾後來攻克18Ａ製造技術花費的時間略多於預期，這項技術是證明英特爾能與台積電正面對決的關鍵。

晶片 台積電

相關新聞

台灣模式的供應鏈合作 經貿辦提台美關稅五大重點

台美談判進入深水區，立院經委會12月1日將邀請財經部會報告，經貿辦書面報告指出現階段談判模式仍以台灣模式的供應鏈合作為主...

台美關稅談判將掀牌 經濟部：爭取調降不疊加等三大目標

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，目前台...

20%對等關稅影響多少？ 經濟部報告估：衝擊已緩解五成

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，相較於...

本周財經焦點

本周財經焦點

換屋貸款限制 外界預期央行可能調整

中央銀行將於十八日舉行今年最後一次理監事會，據悉，央行近期已重新檢視房市管控政策，其中針對換屋族的貸款限制，不少銀行均反...

房市後勢 建商樂觀 代銷業者、銀行保守

今年房市交易降溫，中央銀行是否鬆綁管制措施仍在未定之天，對房市後勢，產業看法分歧。建商認為現階段已是谷底，明年可望量能回...

