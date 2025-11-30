台灣模式的供應鏈合作 經貿辦提台美關稅五大重點

快訊

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
關稅談判示意圖。圖／AI生成

台美談判進入深水區，立院經委會12月1日將邀請財經部會報告，經貿辦書面報告指出現階段談判模式仍以台灣模式的供應鏈合作為主，以及談判五大重點：關稅、非關稅（農產品、車）、貿易便捷化、經濟安全、商業機會。

針對外界關心的對美談判進度，經貿辦書面報告指出，自4月初美方宣布對等關稅以來，迄今歷經5輪實體談判及多次線上磋商，持續取得進展，現階段我方談判重點，是以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，並爭取調降對等關稅且不疊加原MFN（最惠國待遇）稅率，以及232多項關稅最優惠待遇，同時為我方赴美投資企業爭取更有利的投資環境與條件，以提供我業者穩定經商環境，維繫產業利益及國家競爭力。

所謂「台灣模式」，報告指出三大重點包括產業投資由企業基於國際布局自主規劃，貼近客戶結合市場；我政府透過信用保證機制，支持金融機構為企業赴美提供金融支持；透過台美政府間（G2G）合作，降低我企業赴美投資成本與風險，協助美國產業聚落的形成，包括向美方爭取有利投資環境及條件，例如土地、水電等基礎建設、簽證、法規環境等支持。

在進度上，我國積極提出有利於台灣的方案與美方洽商，與美方的技術性磋商已大致完成，正在做文件交換，待完成書面文件交換過程後，希望能夠進入到最後的總結會議，達成台美貿易協議。

在談判議題上，報告指出有五大議題，在「關稅」部分，面對美方要求各國全面市場開放，我國基於維護產業利益、糧食安全等原則與美方討論；「非關稅障礙」部分，例如美規車准入、農產品標準、輸入許可制度、符合國際標準之技術性法規及符合性評鑑等，美方在談判過程對我提出關切時，我方以維護國民健康為原則，並在符合科學證據、國際標準、國際經貿規範求取平衡。

「貿易便捷化」部分，台美討論優化經貿體制做法，如增進電子化通關作業、落實良好法制作業方面，這都是奠基於雙方在2024年底生效之台美21世紀貿易倡議首批協定的共識；「經濟安全」部分，台美雙方對於增進供應鏈韌性有高度共識，台灣將透過打擊洗產地、強化高科技貨品出口管制及投資審查、打造「非紅供應鏈」，確保臺美有可信賴、具韌性的供應鏈。

「商業機會」部分，報告指出，擴大採購及投資可增進彼此共榮發展，例如我方民間企業籌組農訪團，增加自美採購黃豆、玉米、小麥，有助我糧食安全；國營事業也基於能源安全與韌性，規劃增加自美採購石油與天然氣。此外近年台美投資關係熱絡，我方致力打造促進及便捷跨境投資最佳環境，也鼓勵美商投資於我五大信賴產業。

