老宅延壽說明會首站新北 劉世芳：專業輔導搭配簡便程序

內政部30日在新北市三重區先嗇宮啟動首場「老宅延壽機能復新計畫」巡迴說明會。內政部長劉世芳在立委李坤城、董事長李乾龍、五谷里長張振隆、市議員陳啟能、顏蔚慈與李倩萍，及國土管理署長吳欣修等人的陪同下進行參香祈福，感謝地方民意代表及宗教團體共同發揮正面影響力，積極參與提升國內居住安全之政策推廣工作。

部長劉世芳表示，賴總統已於114年10月23日公布「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別預算案」，其中編列50億元特別預算，內政部會在3年內協助600棟屋齡達30年以上的4至6樓集合住宅，及6樓以下的透天住宅進行適當修繕。因新北市老屋量體龐大，內政部優先選定進行政策說明及宣傳，鼓勵民眾與社區踴躍申請，以提升居住安全，並逐步實現「在宅健康老化、在地安老」目標。

劉世芳表示，臺灣65歲以上的老年人口約有463萬餘人，許多長者雖持續維持活躍的社交活動，但住宅卻逐年老化，國內已出現「人屋雙老」的現象。對此，政府主動出擊透過推動老宅延壽計畫，結合專業輔導及簡便程序，協助民眾修繕居住環境，包括建物室外的公共區域管線更新、立面及外牆磁磚修繕、屋頂防水、新增昇降設備及無障礙設施。另室內空間優化部分，則有扶手更新、高低差改善、地面防滑及防墜設施等。透過整體居住環境提升，使老屋成為符合高齡者生活機能所需的「銀髮友善宅」。

劉世芳最後表示，內政部首波會優先到臺北市、新北市人口稠密及老屋較多的區域舉辦說明會，透過面對面交流與溝通深入說明政策內容。另國土管理署已設置諮詢專線（02-7701-9919）並提供專人服務，相關資訊也公布在「都市更新入口網」。期盼透過多元宣傳管道，鼓勵社會大眾共同加入改善老舊住宅及提升安全的行列。

今日出席貴賓，內政部長劉世芳、立委李坤城、三重先嗇宮董事長李乾龍、新北市議員陳啟能、新北市議員顏蔚慈、新北市議員李倩萍、新北市政府城鄉發展局主秘謝登武及工務局專委李冠德、三重區長王坤南、三重先嗇宮總幹事暨五谷里長張振隆、三重區里長聯誼會長姚振芳、中華民國全國建築師公會理事劉明滄、中華民國室內設計裝修商業同業公會全民聯合會理事王貞云、新北市建築師公會副理事長劉森田、新北市建築師公會整建維護專案小組召集人張育馨、中華民國租賃住宅服務商業同業公會全國聯合會理事徐鴻元、內政部國土管理署長吳欣修、內政部宗教及禮制司長林振祿、國家住宅及都市更新中心綜合業務部主任林啟賢，與地方民意代表及想瞭解政策與申請的民眾等共同參與。