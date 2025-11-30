台美關稅談判將掀牌 經濟部：爭取調降不疊加等三大目標

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，目前台美談判已進入最後階段，我方爭取調降對等關稅稅率且不疊加原稅率、爭取232條款關稅優惠待遇，以及以「台灣模式」，透過台美政府之間「G 2 G」，助企業赴美投資。

經濟部表示，目前台美談判已進入最後階段，在進入總結會議前，雙方正在進行文書交換過程，以確定雙方提供之內容。我方談判團隊積極與美方磋商，我方盼調降對等關稅稅率且不疊加原稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇。至於對美國投資，我方主張以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，協助我方企業在國際布局的同時，擴大布局美國，透過台美政府之間「G 2 G」的合作形成產業聚落。

近來外媒報導我對美國投資承諾3500億美元或4000億美元，經濟部報告中並未提及具體數據。但經濟部強調，我方所提出的「台灣模式」，是由企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，貼近客戶並結合市場，延伸產業實力。透過台美政府之間「G 2 G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的布局。

經濟部強調，此模式並非台灣供應鏈的「移轉」，而是台灣供應鏈的「延伸與擴展」，透過我方製造優勢能力，結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，將能共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固雙方在全球高科技的領導地位，並深 化台美經貿關係。