快訊

她訴苦被性侵 …男子被押到靈骨塔上狗鍊狗項圈 棍棒毆打逼學狗爬

搜救工作仍持續！香港大火遇難人數增至146人 仍有百名災民失聯

桃機第三航廈北登機廊廳明試營運 首批旅客最快這時可登機

台美關稅談判將掀牌 經濟部：爭取調降不疊加等三大目標

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部。聯合報系資料照
經濟部。聯合報系資料照

經濟部龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，目前台美談判已進入最後階段，我方爭取調降對等關稅稅率且不疊加原稅率、爭取232條款關稅優惠待遇，以及以「台灣模式」，透過台美政府之間「G 2 G」，助企業赴美投資。

經濟部表示，目前台美談判已進入最後階段，在進入總結會議前，雙方正在進行文書交換過程，以確定雙方提供之內容。我方談判團隊積極與美方磋商，我方盼調降對等關稅稅率且不疊加原稅率，以及爭取232條款關稅優惠待遇。至於對美國投資，我方主張以「台灣模式」與美方洽談供應鏈合作，協助我方企業在國際布局的同時，擴大布局美國，透過台美政府之間「G 2 G」的合作形成產業聚落。

近來外媒報導我對美國投資承諾3500億美元或4000億美元，經濟部報告中並未提及具體數據。但經濟部強調，我方所提出的「台灣模式」，是由企業基於國際布局，自主規劃到美國投資，貼近客戶並結合市場，延伸產業實力。透過台美政府之間「G 2 G」的合作形成產業聚落，並向美方爭取有利的投資環境和條件，也協助相關產業在美國的布局。

經濟部強調，此模式並非台灣供應鏈的「移轉」，而是台灣供應鏈的「延伸與擴展」，透過我方製造優勢能力，結合美方研發、創新、人才及市場等優勢，將能共同發展台美高科技戰略夥伴關係，鞏固雙方在全球高科技的領導地位，並深 化台美經貿關係。

經濟部 美國 關稅 232條款 龔明鑫

延伸閱讀

獨／台電明年送核二、三再運轉計畫 核三安檢最快1.5年完成

疑洩漏台積電二奈米機密！檢調今搜索羅唯仁住所 聲請查扣股票獲准

大陸瑞幸咖啡來台展店 龔明鑫：未禁止，但大陸母公司還是要申請

台美關稅談判敲定投資4000億美元？龔明鑫：還沒確定

相關新聞

台美關稅談判將掀牌 經濟部：爭取調降不疊加等三大目標

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，目前台...

20%對等關稅影響多少？ 經濟部報告估：衝擊已緩解五成

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，相較於...

流通商戰／史上最難做百貨周年慶 業績慘老天也不幫忙

百貨周年慶邁入尾聲，今年各大百貨表現欠佳，即使有政府普發現金一萬元的刺激，但要達到預設的業績目標仍相當勉強。業者坦言，只要不衰退就謝天謝地，最主要的原因就在於，今年有各種不利因素疊加，甚至連老天都不幫忙，幾乎可以說是史上最難做的周年慶。

經部祭加氫站燃料及營運補助最高1500萬 明年上路

為達成淨零目標，各國爭相布局氫能供應鏈。為增加業者投入誘因，經濟部近日公告加氫站燃料費及營運費補助，115年補助上限合計...

本周台股／台股強彈後進入關鍵觀察期 市場關注三焦點

11月台股雖中止連七紅、單月下跌606 點，但上周大盤快速回穩，單周大漲1191點，完全收復所有均線。周五盤中在科技股強勢帶動下一度大漲逾200點，尾盤受晶圓龍頭大廠走弱影響，漲幅收斂，終場收在27626點。上周外資賣超 172億元，已連續第八周減碼台股；但投信與自營商則分別買超217億元與173億元，內資買盤成為推升大盤的重要力量。 永豐金投顧指出，11月台股經歷劇烈震盪，加權指數一度衝上28554點的歷史新高，隨後因國際利空消息與獲利了結壓力急挫至26580點，單月高低差近1974點，月K線技術指標轉弱，月KD指標可能於12月出現死亡交叉，但並不代表趨勢反轉，需視市場是否重新聚攏多頭氣氛。

CNN：台經濟亮眼 民眾薪資無感 平均薪水落後日韓至少三成

受人工智慧（AI）熱潮提振，台灣近兩季國內生產毛額（GDP）成長率都在8%左右，對已開發經濟體而言，是罕見的亮眼表現，外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。