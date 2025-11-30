20%對等關稅影響多少？ 經濟部報告估：衝擊已緩解五成

經濟部長龔明鑫12月1日將赴立法院經濟委員會專案報告台美關稅談判進度及對台灣產業影響評估。經濟部提交書面報告指出，相較於對等關稅原始稅率32%，目前我適用20%暫時性關稅，經委託智庫進行估算，若在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對我國出口、產值、GDP 及就業的影響將減緩約五成，對產業及就業之影響已有所緩解。

台灣身為美國第六大貿易逆差國，外界關切美國對等關稅政策對我產業影響。經濟部表示，目前台灣適用的對等關稅稅率已由32％調降為20％暫時性稅率，經委託智庫進行估算，若在排除關稅豁免清單及232項目的情況下，對等關稅稅率由32％調降為20％對我國出口、產值、GDP 及就業的影響將減緩約五成，對產業及就業之影響已有所緩解。

經濟部進一步說明，在對等關稅20%加上MFN，對我出口美國影響從「負5.75%至負7.5%」縮減為「負2.68%至負3.8%」。產值影響從「負1.3%至負1.4%」縮減為「負0.5%至負0.7%」。GDP影響從「負0.3%至負0.78%」降為「負0.1%至負0.36%」。工業就業需求人口影響則從「負3.6萬人」降為「負1.3萬人至負1.8萬人」。

簡言之，在32%對等關稅下，原預估對我GDP減少0.3%至0.78%，衝擊約3.6萬人工業就業勞工。但在對等關稅率20%情況下，預估對我GDP減少0.1%至0.36%，對工業就業人口衝擊也縮小至1.3萬人至1.8萬人。

經濟部表示，目前我方仍在與美方進行磋商，後續一旦台美達成最後協議，行政團隊會立即向國會與社會完整說明協議內容，並將完整協議文本送交國會審議，經濟部亦將儘速盡速提出產業影響評估報告。